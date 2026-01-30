Công khai doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm về đóng BHXH, BHYT

Ngày 29-1, BHXH TPHCM đã công khai danh sách các đơn vị sử dụng lao động bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT.

Theo đó, tính đến ngày 28-1, có 44 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về đóng BHXH, BHYT với tổng số tiền chậm đóng gần 25 tỉ đồng.

Những đơn vị này đã bị cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10-2025) với tổng số tiền phạt gần 4,4 tỉ đồng nhưng không thi hành quyết định xử phạt.

Hiện cơ quan chức năng đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các đơn vị này.

Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động

Trong số này, có nhiều doanh nghiệp bị xử phạt số tiền lớn, chẳng hạn như Công ty TNHH SX TM Tấn Phú Tài bị xử phạt 185 triệu đồng; Công ty CP Goody Group bị xử phạt 165 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại- Sản xuất Anh Khoa bị xử phạt 158 triệu đồng; Công ty TNHH Digital Power Media bị phạt gần 158 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Hải Sơn bị xử phạt 157 triệu đồng; Công ty CP Đ.H.C bị xử phạt 157 triệu đồng…

Theo BHXH TPHCM, năm 2025, cơ quan này đã tích cực thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Cũng năm 2025, BHXH TPHCM đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đối chiếu trên 2.624 doanh nghiệp, đạt 101% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính 69 đơn vị với tổng số tiền xử phạt trên 6,6 tỉ đồng, tổng số tiền chậm nộp căn cứ xử phạt trên 38,6 tỉ đồng. Trong đó, có 13 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt đã nộp là 1,2 tỉ đồng.

BHXH TPHCM cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ thu, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn vào năm 2026.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát về việc thu thập hồ sơ chuyển điều tra, xử lý hình sự; chuyển hồ sơ đề nghị xử lý hình sự đến cơ quan chức năng.