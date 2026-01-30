Hà Nội đang được quốc tế đánh giá vượt trội hơn cả Bangkok, thậm chí cả Tokyo?

Hà Nội ngày càng có sức hút trên bản đồ du lịch thế giới

Bảng xếp hạng "Những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn" của Tripadvisor cho biết, ăm 2026, Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á khi xếp thứ tư trong bảng xếp hạng, chỉ sau Bali (Indonesia), London (Anh) và Dubai (Ả Rập).

Trang tin Travel and Tour World đánh giá, thủ đô của Việt Nam đã khẳng định vị trí của mình trong số những điểm đến hàng đầu khu vực, vượt trội hơn cả những thành phố nổi tiếng như Bangkok và Tokyo.

Hà Nội hiện nay là một biểu tượng của sự hiện đại trong khi vẫn duy trì được lịch sử lâu đời và những truyền thống sôi động. Điều làm nên sự khác biệt của Hà Nội so với các thành phố nhộn nhịp khác ở châu Á chính là sự tận tâm trong việc tạo ra những kỷ niệm khó quên cho du khách.

"Thứ hạng ngày càng tăng trên bảng xếp hạng toàn cầu cho thấy những nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong việc xây dựng một ngành du lịch toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế", Travel and Tour World nhận định.

Không chỉ riêng Hà Nội, Hội An cũng lọt vào top 10 điểm đến hàng đầu. Sự tăng trưởng này cho thấy xu hướng ngày càng tăng của du khách khám phá những điểm đến nhỏ hơn nhưng vô cùng quyến rũ của Việt Nam, mang đến cho họ cảm nhận chân thực về di sản phong phú của đất nước.

Điều này cho thấy, ngành du lịch Việt Nam không còn chỉ tập trung vào các thành phố lớn. Sự nổi lên của những điểm đến ít được biết đến hơn như Hội An cho thấy du khách ưa chuộng di sản, văn hóa và trải nghiệm địa phương, một xu hướng mà ngành du lịch cả nước đang muốn phát triển hơn nữa.

Ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ

Các số liệu thống kê càng chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực du lịch tại Việt Nam. Theo đó, các hoạt động thương mại, du lịch tăng cao, khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 cao nhất từ trước đến nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ năm 2025 ước tăng 8,62%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025

Riêng Hà Nội, năm 2025, thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng ấn tượng 20,8% so với năm 2024. Đặc biệt, lượng khách quốc tế vượt quá 7,82 triệu lượt, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ 22,7% so với năm trước. Sự gia tăng lượng khách quốc tế này cho thấy những nỗ lực thành công của Hà Nội trong việc tăng cường vị thế toàn cầu, biến thành phố trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Ngành du lịch Hà Nội cũng có tác động đáng kể đến nền kinh tế. Năm 2025, tổng doanh thu du lịch của thành phố tăng vọt lên hơn 5,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với năm trước. Điều này không chỉ cho thấy khả năng thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế của Hà Nội mà còn cả năng lực cung cấp dịch vụ chất lượng, dẫn đến chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.