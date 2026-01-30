HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét phương án triển khai Metro Bến Thành - Suối Tiên và cầu Thủ Thiêm 4

Kỳ họp tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ cho ý kiến 5 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 10 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt. Đây là những vấn đề có tác động trực tiếp đến quy hoạch phát triển đô thị, đầu tư công, cũng như hoạt động quản lý nhà nước của thành phố trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc HĐND thảo luận, dự kiến thông qua Danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2025 (đợt 4) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Cùng với đó là Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TP Hồ Chí Minh trong năm 2026

Đặc biệt, liên quan đến các công trình giao thông chiến lược, kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, giảm áp lực giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng dự kiến xem xét các nghị quyết liên quan đến dự án cầu Thủ Thiêm 4, công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung tâm, kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu Nam thành phố, góp phần giãn lưu lượng cho các trục đường hiện hữu.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4

Ở lĩnh vực y tế, kỳ họp sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 399/NQ-HĐND quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do TP Hồ Chí Minh quản lý. Nội dung sửa đổi bao gồm giá dịch vụ thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ do ngân sách nhà nước chi trả, cũng như giá dịch vụ không thuộc danh mục bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ theo yêu cầu.

Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công lập và quyền lợi của người dân.