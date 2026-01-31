Thông tin quan trọng về vàng mà tất cả người dân cần nắm rõ

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số hình ảnh, bài viết được cắt ghép, lan truyền thông tin bịa đặt cho rằng “đề xuất vàng đeo trên người phải có hóa đơn, nếu không sẽ bị tịch thu”.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào và cũng không xuất phát từ văn bản hay nguồn thông tin chính thống của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Cơ quan Công an, việc cố tình tung ra những thông tin thất thiệt như trên đã và đang gây ra tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận người dân, đồng thời làm nhiễu loạn môi trường thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội và trật tự an toàn chung.

"Pháp luật Việt Nam hiện hành không hề có quy định hay đề xuất nào liên quan đến việc kiểm tra hóa đơn đối với vàng cá nhân đang đeo trên người để xử lý hay tịch thu", Công an Hưng Yên nhấn mạnh.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, những thông tin lan truyền theo hướng này đều là xuyên tạc, thêu dệt. Lợi dụng tâm lý lo ngại về tài sản, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng có nhiều biến động, các đối tượng xấu đã dựng lên những “kịch bản” gây sốc, đánh trực diện vào nỗi sợ của người dân nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Liên quan đến nội dung này, pháp luật chỉ quy định việc tịch thu vàng trong những trường hợp vi phạm cụ thể về hoạt động kinh doanh vàng, được nêu rõ tại điểm a khoản 9 Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP. Cụ thể, cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng;

- Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

- Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cá nhân, tổ chức vi phạm cũng sẽ bị tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này. Đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 6-9 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này. Đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Đồng thời, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, đến thời điểm hiện tại cũng không có bất kỳ văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền đưa ra thông tin tịch thu vàng đang đeo nếu không có hóa đơn mà tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP chỉ quy định tịch thu số vàng là hình thức xử lý bổ sung đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

"Như vậy, thông tin đeo vàng phải có hóa đơn nếu không sẽ bị tịch thu là hoàn toàn không có căn cứ", Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội trở thành kênh tiếp cận thông tin nhanh chóng, tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, một bộ phận người dùng vẫn còn thói quen “đọc lướt – tin nhanh – chia sẻ vội”, thiếu kỹ năng kiểm chứng và chọn lọc thông tin. Chính điều này đã vô tình tiếp tay cho tin giả, tin xấu độc lan rộng, đặc biệt là những nội dung giật gân, tác động trực tiếp đến quyền lợi kinh tế và tâm lý cá nhân.

Trước thực trạng đó, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững sự tỉnh táo khi tiếp cận và tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Các chủ trương, chính sách của Nhà nước đều được ban hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch và được đăng tải đầy đủ trên các kênh thông tin chính thống.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền; tránh bình luận, phát tán hoặc tiếp tay cho các nội dung sai sự thật, xuyên tạc.

Việc nâng cao kỹ năng tiếp cận thông tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng được xem là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, bảo đảm ổn định xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

(Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên) ﻿