Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà

30-01-2026 - 16:25 PM | Kinh tế số

Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cần đặc biệt lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ. Theo quy định, thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được gia hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế chủ động thực hiện quyết toán đúng thời hạn nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và tránh phát sinh các vi phạm không đáng có trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tuyến theo mẫu 05/QTT-TNCN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 1.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 2.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 3.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 4.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 5.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 6.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 7.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 8.

Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà- Ảnh 9.

Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam: Cần sớm được gỡ khó

Bích Hường

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai ngày nữa, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi!

Hai ngày nữa, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi! Nổi bật

Một CEO tập đoàn công nghệ nổi tiếng sắp bị bắt vì liên tục từ chối thẩm vấn, hiện đã xuất ngoại sau bê bối rò rỉ dữ liệu khổng lồ

Một CEO tập đoàn công nghệ nổi tiếng sắp bị bắt vì liên tục từ chối thẩm vấn, hiện đã xuất ngoại sau bê bối rò rỉ dữ liệu khổng lồ Nổi bật

FPT bắt tay Viettel và hàng loạt tập đoàn hàng đầu Nhật, Hàn làm việc lớn

FPT bắt tay Viettel và hàng loạt tập đoàn hàng đầu Nhật, Hàn làm việc lớn

16:00 , 30/01/2026
Thương mại nông sản bước vào giai đoạn số hóa trước yêu cầu mới từ thị trường

Thương mại nông sản bước vào giai đoạn số hóa trước yêu cầu mới từ thị trường

15:19 , 30/01/2026
Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo nên thêm thứ này vào mật khẩu: Quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo nên thêm thứ này vào mật khẩu: Quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết

15:15 , 30/01/2026
Nhận 2 tỷ đồng nhưng không có nội dung chuyển khoản: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

Nhận 2 tỷ đồng nhưng không có nội dung chuyển khoản: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

15:10 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên