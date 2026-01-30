Người nộp thuế lưu ý: Cơ quan thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online ngay tại nhà

Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cần đặc biệt lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ. Theo quy định, thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được gia hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế chủ động thực hiện quyết toán đúng thời hạn nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và tránh phát sinh các vi phạm không đáng có trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tuyến theo mẫu 05/QTT-TNCN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.