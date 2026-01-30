Nhận 2 tỷ đồng nhưng không có nội dung chuyển khoản: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

Công an xã tiếp nhận thông tin trình báo của chị Hà Thị Kim Thoa

Ngày 28/01/2026, Công an xã Phú đã tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ công dân nhận lại hơn 2 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/01, chị Hà Thị Kim Thoa (SN 1990; HKTT: thôn Việt Yên, xã Phú Cát, TP Hà Nội) trình báo với Công an xã Phú Cát về việc: Tài khoản ngân hàng của chị Thoa bất ngờ nhận được số tiền 2.014.820.200 VND (Hai tỷ không trăm mười bốn triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng) không rõ nguồn gốc và nội dung.

Xác định đây là vụ việc liên quan đến tài sản có giá trị lớn, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Phú Cát đã chỉ đạo CBCS nhanh chóng thực hiện các biện pháp công tác điều tra và hướng dẫn chị Thoa bảo toàn nguyên trạng số tiền trong tài khoản, đồng thời chủ động phối hợp với ngân hàng liên quan và các đơn vị chức năng để tiến hành xác minh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Qua quá trình xác minh, Công an xã đã xác định được anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1971; Trú tại TDP Nam Giang 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã chuyển khoản nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Thoa.

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan, khoảng 19h00 cùng ngày, Công an xã Phú Cát đã liên hệ các bên liên quan và tổ chức cho chị Thoa gặp mặt, hoàn trả đầy đủ số tiền hơn 2 tỷ đồng cho anh Nguyễn Văn Kiên.

Công an xã hỗ trợ anh Nguyễn Văn Kiên nhận lại đầy đủ số tiền hơn 2 tỷ đồng dưới sự chứng kiến của các bên

Tại trụ sở Công an xã, quá trình nhận lại số tiền hơn 2 tỷ đồng đã chuyển nhầm, anh Kiên bày tỏ sự xúc động, trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Hà Thị Kim Thoa cùng lực lượng Công an xã Phú Cát đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ anh Kiên.

Hành động của chị Hà Thị Kim Thoa thể hiện ý thức công dân gương mẫu, tinh thần trung thực, là tấm gương điển hình “Người tốt, việc tốt” trong cộng đồng. Đồng thời, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác tiếp nhận tin báo, xác minh, giải quyết các vụ việc liên quan đến tài sản của công dân

Trong thời gian tới, Công an xã Phú Cát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, qua đó góp phần xây dựng địa bàn an toàn - ổn định - văn minh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là điểm tựa của Nhân dân – “vì Nhân dân phục vụ”.