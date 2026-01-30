Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về những thành phố ma trên Google Maps nhưng ngoài đời thực không hề tồn tại

30-01-2026 - 14:54 PM | Kinh tế số

Những địa danh xuất hiện đầy đủ tên tuổi và tọa độ trên Google Maps nhưng khi bạn lái xe đến đó, thực tế chỉ là một cánh đồng trống hoặc một khu rừng hoang vu.

Hiện tượng này được giới bản đồ học gọi là bẫy bản đồ hay các thị trấn ma thuật, nơi những địa danh xuất hiện đầy đủ tên tuổi và tọa độ trên Google Maps nhưng khi bạn lái xe đến đó, thực tế chỉ là một cánh đồng trống hoặc một khu rừng hoang vu.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là thị trấn Argleton tại Anh. Trong suốt nhiều năm, Google Maps hiển thị Argleton như một khu dân cư nằm ở hạt Lancashire với đầy đủ mã bưu chính và các dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên khi các phóng viên và người tò mò tìm đến, họ phát hiện ra nơi này hoàn toàn không có nhà cửa hay con người sinh sống.

Sự thật về những thành phố ma trên Google Maps nhưng ngoài đời thực không hề tồn tại- Ảnh 1.

Argleton - một thị trấn không tồn tại

Argleton thực chất là một thị trấn giả được tạo ra có chủ đích để bảo vệ bản quyền dữ liệu. Nếu một công ty đối thủ sao chép dữ liệu của Google, họ sẽ vô tình sao chép luôn cả cái tên Argleton, từ đó làm bằng chứng không thể chối cãi trước tòa về hành vi vi phạm bản quyền.

Ngoài các lỗi cố ý để bẫy bản quyền, Google Maps còn chứa đựng những thị trấn ma do sai sót về thuật toán hoặc dữ liệu cũ. Tại Mỹ, địa danh Agloe ở New York từng bắt đầu như một thị trấn giả trên bản đồ vào những năm 1930. Điều kỳ lạ là sau đó, một cửa hàng tạp hóa đã được xây dựng tại đúng vị trí đó và tự đặt tên là cửa hàng tổng hợp Agloe vì chủ cửa hàng thấy cái tên này trên bản đồ. Trong một thời gian dài, một địa danh không có thật đã vô tình trở thành thực thể thật nhờ sự nhầm lẫn của con người, trước khi biến mất hoàn toàn và chỉ còn là một mảnh đất trống trên bản đồ vệ tinh ngày nay.

Bên cạnh đó, còn có những thành phố ma xuất hiện do sự lệch pha giữa ảnh vệ tinh và dữ liệu địa lý. Tại Trung Quốc, có những khu vực đô thị khổng lồ được xây dựng với hàng nghìn tòa nhà cao tầng nhưng không có bóng người, được gọi là các thành phố ma hiện đại như Ordos Kangbashi. Trên Google Maps, bạn sẽ thấy một thành phố rực rỡ và quy mô, nhưng khi nhìn vào dữ liệu giao thông hoặc ánh sáng ban đêm, nơi đó hoàn toàn tĩnh lặng. Những địa điểm này tạo nên một sự tương phản kỳ quái giữa thế giới kỹ thuật số và thực tế cuộc sống.

Các lỗi render cũng tạo ra những địa danh kỳ bí như hòn đảo Sandy ở Thái Bình Dương. Hòn đảo này từng xuất hiện trên bản đồ của Google và các biểu đồ hàng hải thế giới suốt hơn một thế kỷ. Tuy nhiên vào năm 2012, một đoàn thám hiểm khoa học đã đi tàu đến đúng tọa độ đó và chỉ tìm thấy mặt biển sâu thẳm.

Sự thật về những thành phố ma trên Google Maps nhưng ngoài đời thực không hề tồn tại- Ảnh 2.

Hòn đảo Sandy

Google sau đó đã phải xóa sổ hòn đảo này khỏi hệ thống, kết thúc sự tồn tại của một bóng ma kỹ thuật số đã đánh lừa nhân loại suốt hàng chục năm.

Một AI mới đang làm giới công nghệ phát cuồng, nhưng các chuyên gia lại cảnh báo: Đầy hữu ích nhưng cũng rất nguy hiểm

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai ngày nữa, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi!

Hai ngày nữa, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi! Nổi bật

Một CEO tập đoàn công nghệ nổi tiếng sắp bị bắt vì liên tục từ chối thẩm vấn, hiện đã xuất ngoại sau bê bối rò rỉ dữ liệu khổng lồ

Một CEO tập đoàn công nghệ nổi tiếng sắp bị bắt vì liên tục từ chối thẩm vấn, hiện đã xuất ngoại sau bê bối rò rỉ dữ liệu khổng lồ Nổi bật

Một AI mới đang làm giới công nghệ phát cuồng, nhưng các chuyên gia lại cảnh báo: Đầy hữu ích nhưng cũng rất nguy hiểm

Một AI mới đang làm giới công nghệ phát cuồng, nhưng các chuyên gia lại cảnh báo: Đầy hữu ích nhưng cũng rất nguy hiểm

13:40 , 30/01/2026
Quy định mới nhất liên quan đến thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026

Quy định mới nhất liên quan đến thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026

13:39 , 30/01/2026
Sụp đổ vì vụ trốn thuế hơn 4.800 tỷ đồng, một “sao hạng A” giới livestream bí mật trở lại sau 3 năm biến mất?

Sụp đổ vì vụ trốn thuế hơn 4.800 tỷ đồng, một “sao hạng A” giới livestream bí mật trở lại sau 3 năm biến mất?

09:42 , 30/01/2026
Trung Quốc cấp phép nhập khẩu lô chip AI H200 của Nvidia

Trung Quốc cấp phép nhập khẩu lô chip AI H200 của Nvidia

09:24 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên