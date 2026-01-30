Trung Quốc cấp phép nhập khẩu lô chip ai H200 của Nvidia

Theo nguồn tin từ Reuters, quyết định này được thông qua ngay trong chuyến đi tới Trung Quốc tuần này của CEO Nvidia Jensen Huang. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được phân bổ cho 3 ông lớn Internet hàng đầu của Trung Quốc, trong khi nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang chờ đợi các đợt phê duyệt tiếp theo.

Động thái này đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng trong chính sách của Bắc Kinh, nhằm cân bằng giữa nhu cầu cấp thiết về năng lực tính toán AI và mục tiêu thúc đẩy sản xuất bán dẫn nội địa. Việc sở hữu dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia được kỳ vọng sẽ giúp các tập đoàn công nghệ Trung Quốc rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay.

Thông tin tích cực này xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu Nvidia (NVDA) đi ngang kể từ tháng 8/2025 và dao động quanh vùng 180 USD. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này tăng chưa đến 1%, tụt lại phía sau đà tăng của thị trường chung.

Trung Quốc từng chiếm 20-30% doanh thu của Nvidia trước khi các hạn chế xuất khẩu của Mỹ có hiệu lực. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý, Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress thừa nhận doanh thu tại Trung Quốc dù có tăng trưởng nhờ các sản phẩm tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi có các biện pháp đó.

Bất chấp những biến động ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của Nvidia. Theo dự báo của chuyên trang thông tin tài chính Barchart, giới chuyên gia hiện xác định mức giá mục tiêu trung bình cho cổ phiếu NVDA là 254,81 USD, tương ứng với tiềm năng tăng giá 36%.