Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 20.000 vật thể phát sáng chạy liên tục 24/7, không người điều khiển: Công an tiết lộ bí mật về 18 tỷ đồng

29-01-2026 - 17:17 PM | Kinh tế số

Phát hiện bí mật động trời đằng sau 20.000 chiếc điện thoại phát sáng chạy 24/7.

Phát hiện 20.000 vật thể phát sáng chạy 24/7, không người điều khiển: Công an tiết lộ bí mật về 18 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Năm 2021, trong quá trình điều tra các vụ gian lận trực tuyến, Lữ đoàn Công an An ninh mạng Hình Ninh (Trung Quốc) phát hiện một ngôi nhà thô sơ có mức tiêu thụ điện bất thường: lên tới 130.000 kWh chỉ trong một năm, trung bình hơn 10.000 kWh mỗi tháng – cao gấp nhiều lần so với một hộ gia đình bình thường.

Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng đã bí mật theo dõi và nhanh chóng bóc trần một đường dây vận hành hệ thống livestream bán hàng quy mô lớn. Căn nhà này thực chất là một “tổng kho” trực tuyến, nơi đủ loại mặt hàng được quảng bá rầm rộ suốt ngày đêm.

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, livestream bán hàng nổi lên như một mô hình kinh doanh chủ đạo, có khả năng thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra bầu không khí mua sắm sôi động. Tuy nhiên, với người tiêu dùng, việc phân biệt đâu là tương tác thật, đâu là những con số bị “thổi phồng” bằng công nghệ không hề dễ dàng.

Theo Công an Hình Ninh, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các hệ thống điều khiển tập trung, có thể vận hành đồng thời từ hàng trăm đến hàng nghìn điện thoại di động để giả lập người dùng thật. Những chiếc điện thoại này được xếp kín trong phòng, kết nối với máy tính và điều khiển hàng loạt qua nền tảng đám mây, tạo ra một lượng “khán giả ảo” khổng lồ, từ đó đẩy lượt xem, doanh số và đơn đặt hàng lên mức không phản ánh thực tế.

Các con số “khủng” này dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng, khiến họ tin rằng sản phẩm đang được săn đón và có chất lượng vượt trội, dẫn tới những quyết định mua sắm thiếu tỉnh táo.

Sau khi xác minh đầy đủ các dấu hiệu vi phạm, công an đã tiến hành cuộc truy quét quy mô lớn, bắt giữ 30 nghi phạm, thu giữ hơn 20.000 điện thoại di động, 500 máy tính cùng hơn 5 triệu NDT (khoảng 18,7 tỷ đồng). Các điện thoại này không cần người điều khiển vẫn có thể hoạt động liên tục thông qua bộ giám sát trung tâm. Đây được xem là một trong những vụ triệt phá đường dây “tạo lượt xem ảo” lớn nhất tại Trung Quốc vào thời điểm đó.

Nhà chức trách cho biết, việc làm giả dữ liệu không chỉ phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng mà còn đe dọa sự phát triển lành mạnh, bền vững của ngành thương mại điện tử và livestream.

Livestream bán hàng, nếu được vận hành minh bạch, vẫn mang lại nhiều tiện ích và lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người mua không nên mù quáng tin vào lượt xem, số đơn hàng hay những lời quảng cáo hoa mỹ.

Công an và cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc nhấn mạnh: người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi xuống tiền, không chạy theo đám đông hay những “cơn sốt ảo” được dàn dựng, và luôn giữ sự tỉnh táo cùng khả năng suy xét độc lập để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò gian lận.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Kiếm' hơn 50 tỷ đồng từ hàng trăm người nhờ 'chăm' xem livestream, 11 thanh niên bị công an bắt giữ

'Kiếm' hơn 50 tỷ đồng từ hàng trăm người nhờ 'chăm' xem livestream, 11 thanh niên bị công an bắt giữ Nổi bật

Vingroup tung "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho các khách hàng thực hiện việc sau

Vingroup tung "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho các khách hàng thực hiện việc sau Nổi bật

Vietlott thông báo tới tất cả người chơi xổ số

Vietlott thông báo tới tất cả người chơi xổ số

17:11 , 29/01/2026
100 cảnh sát khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người

100 cảnh sát khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người

16:52 , 29/01/2026
Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Telegram

Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Telegram

16:38 , 29/01/2026
Nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM

Nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM

15:57 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên