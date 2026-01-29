Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Telegram

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo chủ động gây sự cố và đóng vai “người cứu nạn”. Đây là cái bẫy tâm lý đánh vào sự lo lắng của người dân khi thấy tài khoản ngân hàng đột ngột bị khóa.

Kịch bản lừa đảo diễn ra qua 4 bước:

Bước 1: Thu thập thông tin

Các đối tượng thu thập số điện thoại, tên và số tài khoản của người dân từ các bài đăng bán hàng, hình ảnh chuyển khoản công khai trên mạng.

Bước 2: Dàn dựng sự cố

Chúng sử dụng số điện thoại của người dân để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần, khiến hệ thống tự động khóa tài khoản.

Bước 3: Giả danh hỗ trợ

Khi người dân đang hoang mang vì tài khoản bị khóa, các đối tượng gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản bị tấn công.

Bước 4: Chiếm đoạt tài sản

Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu người dân cung cấp mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ để chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút tiền trong tài khoản.

Trước thực trạng các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra những hướng dẫn xử lý an toàn, nhằm giúp người dân kịp thời nhận diện và chủ động bảo vệ tài sản của mình.

Trước hết, khi phát hiện ứng dụng ngân hàng đột ngột bị khóa, người dân cần giữ bình tĩnh. Việc tài khoản bị khóa không đồng nghĩa với mất tiền, mà cho thấy hệ thống ngân hàng đang kích hoạt cơ chế bảo vệ trước nguy cơ truy cập trái phép. Trong thời điểm này, người dân tuyệt đối không hoảng loạn và không vội vàng làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các cuộc gọi lạ.

Tiếp đó, nếu nhận được yêu cầu cung cấp mã OTP, người dân cần từ chối ngay lập tức. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Việc đọc mã OTP cho người khác với lý do “xác minh chính chủ” chính là hành vi vô tình trao quyền kiểm soát tài khoản cho kẻ gian.

Bên cạnh đó, trong trường hợp bị yêu cầu nhấn vào đường link hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dân cần ngắt máy ngay lập tức. Các ứng dụng ngân hàng chỉ được cài đặt từ kho ứng dụng chính thức như App Store hoặc CH Play.

Cách xử lý an toàn nhất là người dân mang căn cước công dân đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ mở khóa và kiểm tra tài khoản. Người dân tuyệt đối không làm việc qua Zalo hoặc Telegram.

Từ thực tế các vụ việc đã xảy ra, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa việc để lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt là số điện thoại, căn cước công dân và ngày sinh. Đồng thời, người dân cần ghi nhớ rằng kẻ gian chỉ có thể chiếm đoạt tiền khi được cung cấp mã OTP hoặc được cấp quyền truy cập vào điện thoại.

Khi gặp sự cố, người dân nên chủ động liên hệ đúng số hotline chính thức được in trên thẻ ATM hoặc website của ngân hàng để được hướng dẫn chính xác.