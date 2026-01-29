Nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM

Chiều 28-1, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) tổ chức hội thảo tham vấn chiến lược phát triển VIFC-HCMC.

Đặt nền móng vững chắc

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết trong gần 6 tháng kể từ khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 222/2025 về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng, Chính phủ đã ban hành các nghị định tạo cơ sở, hành lang pháp lý để triển khai. Đây là bước khởi đầu quan trọng để VIFC-HCMC chính thức được tổ chức và đi vào hoạt động.

"Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đang hoàn thiện quy chế hoạt động và xây dựng chiến lược. Mục tiêu là phấn đấu xây dựng, hoàn thiện và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của VIFC-HCMC trong tương lai" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo Nghị định 323/2025 của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, VIFC-HCMC được định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech)...

Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP HCM (SIHUB) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM - địa điểm dự kiến đặt trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM. Ảnh: LÊ TỈNH

Ông Arnaud Ginolin - Giám đốc điều hành, HĐTV Công ty TNHH The Boston Consulting Group (đơn vị tư vấn dự thảo đề án) - cho rằng xây dựng trung tâm tài chính là một hành trình kéo dài 20 - 30 năm. TP HCM là "trung tâm mới nổi" và đang ở giai đoạn đầu trên hành trình này. Theo chuẩn quốc tế, 3 - 5 năm đầu tiên là giai đoạn rất quan trọng để xây dựng nền tảng và tạo các yếu tố khác biệt cho trung tâm tài chính.

"Giai đoạn 1, trong vòng 12 - 18 tháng tới, cần hình thành hoạt động huy động vốn cho khách hàng định chế, thanh toán xuyên biên giới và tín dụng thương mại, ngân hàng số, thí điểm fintech, thiết lập thị trường giao dịch hàng hóa. Giai đoạn 2 là mở rộng thị trường và sản phẩm phái sinh. Giai đoạn 3 sẽ là hoàn chỉnh thị trường, bao gồm dịch vụ quản lý tài sản cho khu vực, các sản phẩm phái sinh nâng cao và hệ sinh thái tài sản số" - ông Arnaud Ginolin góp ý.

Thể hiện vị thế của TP HCM

TS Cấn Văn Lực, thành viên Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển VIFC-HCMC, cho rằng cần những chiến lược cụ thể cho các giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, gắn với bối cảnh quốc tế, bối cảnh trong nước và bối cảnh TP HCM. Ngoài ra, TP HCM là đầu tàu kinh tế nên xây dựng VIFC-HCMC cũng phải tính tới cả vùng lân cận.

Gợi ý VIFC-HCMC có thể tham khảo mô hình của Ấn Độ khi trung tâm tài chính của quốc gia này vươn lên tốp 50 chỉ trong vòng 10 năm, TS Cấn Văn Lực chỉ rõ cần hoàn thiện thể chế, pháp lý, quy trình vận hành trong quý I và II/2026. Đồng thời, cần tính toán bộ máy nhân sự, kiểm soát rủi ro liên quan phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, dữ liệu, công nghệ...

Theo nhiều chuyên gia, VIFC-HCMC không đơn thuần là một dự án, mà là một định chế của niềm tin. Là cơ sở để củng cố niềm tin, chiến lược phát triển VIFC-HCMC vì thế đóng vai trò rất quan trọng.

PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Tổ trưởng Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển VIFC-HCMC - nhấn mạnh dự thảo chiến lược cần nêu rõ tầm nhìn, mục tiêu trung hạn và ngắn hạn. Đây là cơ sở để hình thành những cơ chế, chính sách mang tính dài hạn, qua đó giúp nhà đầu tư có niềm tin. "Mục tiêu, tầm nhìn không đơn thuần là con số về thứ hạng, mà phải thể hiện được vị thế của VIFC-HCMC và TP HCM trong thời gian tới" - ông Nguyễn Hồng Sơn đặt vấn đề.

Về giải pháp cụ thể, PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn lưu ý dự thảo chiến lược cần phân tích điểm mạnh, điểm yếu của "người đi sau". Theo đó, TP HCM có lợi thế nào để cạnh tranh với đối thủ trực tiếp và đối thủ cạnh tranh trong tương lai? Chiến lược trong 5 năm cần xác định những việc cần làm ngay nào để thấy được hiệu quả rõ ràng, phù hợp với Nghị quyết 222/2025 và các nghị định được Chính phủ ban hành, khớp nối với chiến lược chung của cả nước?...

Tiếp thu các ý kiến góp ý, thay mặt ban soạn thảo, TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng HIDS, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC - cho biết sẽ ghi nhận để điều chỉnh dự thảo đề án phù hợp thực tiễn. Theo TS Vũ, những sản phẩm đang được dự kiến triển khai tại VIFC-HCMC sẽ rất cụ thể để có thể triển khai ngay, thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hiện nay, quy chế hoạt động của VIFC-HCMC đã hoàn tất và trình Bộ Tài chính để trình Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thông qua, dự kiến trước ngày 9-2. "Chiến lược của VIFC-HCMC mang tầm nhìn dài hạn nhưng cũng sẽ có những "quả ăn ngay" để nuôi nguồn cảm hứng, để trung tâm trở thành nơi thí điểm những sản phẩm mới cho nhà đầu tư" - ông Trương Minh Huy Vũ nói.

Bốn nhóm sản phẩm trụ cột Tại dự thảo lần 1 Chiến lược phát triển VIFC-HCMC giai đoạn 2026-2030, theo ban soạn thảo, trên cơ sở định hướng của Chính phủ cũng như đánh giá các lợi thế, năng lực sẵn có của TP HCM và đối tượng khách hàng tiềm năng cần tập trung hướng tới, sẽ có 4 nhóm sản phẩm trụ cột cho VIFC-HCMC. Cụ thể là thị trường vốn quốc tế, dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế, ngân hàng số và fintech, các sản phẩm dịch vụ tài chính mới phục vụ các thị trường ngách.



