Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh người thân dịp cận Tết

Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để mạo danh người thân vay tiền lại bùng phát mạnh. Dù thủ đoạn không mới, nhưng với việc sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói ngày càng tinh vi, nhiều người vẫn sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài phút.

Một nạn nhân cho biết, khoảng 8 giờ sáng, bà nhận được cuộc gọi qua Messenger, đầu dây bên kia xưng là con gái. Trên màn hình hiển thị đúng hình ảnh của con, giọng nói quen thuộc khiến bà hoàn toàn tin tưởng. Đối tượng sau đó liên tục nói có việc gấp cần nhờ giúp đỡ.

Lợi dụng thông tin nạn nhân có con đang học tập, làm việc ở nước ngoài, các đối tượng đã dựng kịch bản bạn của con gái gặp tai nạn, cần tiền phẫu thuật khẩn cấp. Chúng liên tục thúc ép, tạo áp lực về thời gian. Chỉ trong vòng 15 phút, nạn nhân đã chuyển 350 triệu đồng vào một tài khoản lạ.

Một trường hợp khác xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi chiếm quyền tài khoản Facebook của cả chị Trang và em chồng, các đối tượng dựng kịch bản lừa đảo song song. Chúng giả mạo em chồng nhắn tin cho chị Trang vay tiền mua đồ dùng; đồng thời giả mạo chị Trang nhắn cho em chồng, nói cần tiền gấp nhưng không muốn chồng biết, nhờ đứng ra vay rồi chuyển vào tài khoản khác.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho biết, các đối tượng còn hướng dẫn hai chị em gọi video qua Zalo để tạo lòng tin. Sau lần chuyển tiền đầu tiên, kẻ gian tiếp tục lặp lại kịch bản, khiến chị chuyển tiền thêm lần nữa.

Theo các chuyên gia, những cuộc gọi sử dụng lời lẽ cảm tính, dựng tình huống khẩn cấp và liên tục giục chuyển tiền là dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Ông Lê Phước Hòa, Giám đốc Công nghệ của một doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tham vấn ý kiến người thứ ba trước khi chuyển tiền. Việc hỏi thêm người xung quanh sẽ giúp tránh những quyết định vội vàng.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân chủ động bảo mật tài khoản mạng xã hội, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, lịch trình và mối quan hệ gia đình. Trong mỗi gia đình, nên thống nhất một “mật mã” riêng để xác minh trong các tình huống khẩn cấp, qua đó ngăn chặn hiệu quả các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.