Zalo cán mốc 80 triệu người dùng thường xuyên

Nền tảng nhắn tin Zalo tăng từ 77,8 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng vào cuối năm 2024 lên 79,6 triệu người dùng thường xuyên trong năm 2025.

Ngày 29/1, Zalo ghi nhận 79,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (MAU) với hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Theo đó, khép lại năm 2025, nền tảng nhắn tin Zalo tăng từ 77,8 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng vào cuối năm 2024 lên 79,6 triệu người dùng thường xuyên. Như vậy chỉ sau 1 năm, Zalo tăng thêm gần 2 triệu người dùng.

Trước đó, báo cáo “The Connected Consumer” quý III/2025 của Decision Lab đã ghi nhận, Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam, duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều quý liên tiếp. Cụ thể, ở hạng mục Nền tảng nhắn tin, Zalo đạt tỷ lệ sử dụng là 83%.

Tính đến hết năm 2025, Zalo ghi nhận khoảng 30% người dùng sử dụng các tính năng AI trên nền tảng nhắn tin mỗi tháng. Các tính năng AI nổi bật của Zalo gồm soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói…

Đáng chú ý, sau 1 năm ra mắt, tính năng Trợ lý công dân số do Zalo phát triển cán mốc 1 triệu người dùng. Tính đến hết năm 2025, có 17.210 Zalo Official Account (OA) và 1.205 Zalo Mini App của cơ quan nhà nước, đơn vị tiện ích đang hoạt động trên Zalo, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do Tập đoàn VNG phát triển. Sau hơn chục năm phát triển, Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam. 

