Người dùng Instagram sắp phải trả phí cho nhiều tính năng độc quyền mới

29-01-2026 - 10:14 AM | Kinh tế số

Meta chuẩn bị thử nghiệm các gói đăng ký trả phí trên Instagram, Facebook và WhatsApp với nhiều tính năng độc quyền mới.

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội về cơ bản vẫn miễn phí sử dụng trong suốt thời gian qua, nhưng xu hướng xuất hiện các hình thức kiếm tiền mới ngày càng phổ biến. Lấy X (trước đây là Twitter) làm ví dụ điển hình - nền tảng này hiện đang tính phí cho tính năng xác minh, trong khi trước đây đây là dịch vụ miễn phí dành cho người dùng nổi bật.

Tương tự, YouTube Premium cung cấp trải nghiệm loại bỏ quảng cáo, tiếp tục phát lại và nhiều tính năng khác. Giờ đây, Meta dường như cũng muốn đi theo hướng tương tự với nhiều gói đăng ký cao cấp sắp ra mắt.

Instagram, Facebook và WhatsApp sẽ có thêm gói đăng ký cao cấp

Meta đã xác nhận với TechCrunch về kế hoạch này vào ngày 26/1/2026. Công ty sẽ thử nghiệm các dịch vụ trả phí trên các nền tảng phổ biến nhất như Facebook, Instagram và WhatsApp, trong đó Instagram được coi là nền tảng chủ chốt trong chiến lược kiếm tiền này.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt cụ thể, nhưng ý tưởng được cho là nhằm "mở khóa khả năng làm việc và sáng tạo nhiều hơn" đồng thời mở rộng tích hợp AI. Theo TechCrunch , "trải nghiệm cốt lõi" vẫn sẽ miễn phí, trong khi gói trả phí chỉ đơn giản là bổ sung thêm vào bộ công cụ hiện có.

Những tính năng nào sẽ có trong gói cao cấp?

Instagram có thể sớm cho phép người dùng trả phí để xem stories ẩn danh mà không để người đăng biết. Ngoài ra, người dùng cao cấp có thể được sử dụng danh sách đối tượng không giới hạn cùng với danh sách độc quyền hiển thị những người đang theo dõi mà chưa được theo dõi lại.

Điểm nhấn lớn nhất trên tất cả các nền tảng dường như là việc tích hợp chương trình AI Manus, sản phẩm Meta vừa mua lại với giá được cho là 2 tỷ USD. Chương trình này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mô hình AI như ChatGPT và Gemini.

Hiện tại, thông tin chi tiết về giá cả, ngày ra mắt và tính khả dụng theo khu vực vẫn chưa được tiết lộ. Điều chắc chắn là mỗi nền tảng sẽ có gói đăng ký riêng biệt thay vì áp dụng một phương án chung cho tất cả.

Đã đăng ký hộ kinh doanh nhưng không hoạt động có bị truy thu thuế không? Cơ quan Thuế làm rõ
 

Theo Sơn Trần

Tiền Phong

