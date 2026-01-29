CEO Telegram: “Chỉ có người thiếu suy nghĩ mới tin rằng WhatsApp là an toàn”

Trong một phát ngôn của mình, ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram, đã công khai chỉ trích thẳng mặt WhatsApp, nền tảng nhắn tin thuộc hãng Meta. Trên mạng xã hội X, Durov tuyên bố rằng chỉ có “người thiếu suy nghĩ” mới còn tin WhatsApp là nền tảng nhắn tin bảo mật trong bối cảnh hiện nay. Lời chỉ trích gay gắt này lập tức thu hút sự chú ý, bởi nó đánh thẳng vào ứng dụng nhắn tin phổ biến bậc nhất thế giới.

Phát biểu của ông Durov xuất hiện đúng thời điểm Meta Platforms, công ty mẹ của WhatsApp, đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Mỹ. Theo thông tin do Bloomberg đăng tải, các nguyên đơn cáo buộc Meta đã khiến người dùng hiểu sai khi liên tục quảng bá WhatsApp là ứng dụng có mã hóa đầu cuối, trong khi trên thực tế vẫn tồn tại khả năng lưu trữ, phân tích hoặc tiếp cận nội dung tin nhắn.

Những người khởi kiện, đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Brazil, Australia, Mexico và Nam Phi, cho rằng cam kết “chỉ người gửi và người nhận mới đọc được tin nhắn” không phản ánh đầy đủ cách WhatsApp vận hành. Đơn kiện còn nhắc tới lời khai của các “người tố giác ẩn danh”, cho rằng Meta vẫn có thể khai thác dữ liệu tin nhắn cho một số mục đích nội bộ, đi ngược lại những gì công ty công bố với người dùng.

Trong bối cảnh đó, ông Durov cho biết Telegram từng phân tích cách WhatsApp triển khai công nghệ mã hóa và nhận thấy nhiều điểm có thể bị tấn công. Dù không công bố chi tiết kỹ thuật, ông khẳng định WhatsApp chưa bao giờ an toàn như cách Meta quảng bá, và việc người dùng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng này là điều khó chấp nhận.

Hãng Meta nhanh chóng lên tiếng phản bác. Công ty gọi vụ kiện là “vô căn cứ” và bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng họ có thể đọc tin nhắn riêng tư của người dùng. Theo Meta, WhatsApp đã sử dụng giao thức mã hóa của Signal trong gần một thập kỷ, và khóa mã hóa được lưu trữ trên thiết bị của người dùng chứ không nằm trên máy chủ.

Ông Will Cathcart, người đứng đầu WhatsApp, cũng khẳng định rằng Meta không có khả năng truy cập nội dung trò chuyện của người dùng. Tuy nhiên, những tuyên bố này vẫn chưa đủ để xoa dịu hoài nghi, nhất là khi các tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của các “ông lớn” công nghệ ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Tranh cãi càng trở nên căng thẳng hơn khi tỷ phú Elon Musk cũng được thể tát nước theo mưa, cùng tham gia chỉ trích WhatsApp, cho rằng ứng dụng này không an toàn và kêu gọi người dùng chuyển sang nền tảng Xchat do ông sở hữu. Từ một vụ kiện pháp lý, câu chuyện nhanh chóng biến thành cuộc khẩu chiến công khai giữa những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ.

Sau cùng, vấn đề cốt lõi mà câu chuyện đặt ra không chỉ là WhatsApp có thực sự bảo mật hay không, mà là niềm tin của người dùng đang bị thử thách. Khi các nền tảng liên tục khẳng định sản phẩm của mình an toàn, trong khi các cáo buộc và công kích vẫn xuất hiện, câu hỏi “tin ai” ngày càng trở nên khó trả lời hơn đối với người dùng phổ thông.