Vingroup tung "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho các khách hàng thực hiện việc sau

29-01-2026 - 16:22 PM | Kinh tế số

Mới đây, VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm siêu ứng dụng V-App, tích hợp toàn diện các dịch vụ, sản phẩm và chương trình khách hàng thân thiết của hệ sinh thái chỉ với thao tác “một chạm”.

Được biết, VinSmart Future (VSF) là đơn vị công nghệ thành viên chiến lược thuộc trụ cột Công nghệ của Vingroup. Công ty có vốn điều lệ 626.566.750.000 đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 99,19%.

VinSmart Future được thành lập với sứ mệnh phát triển các nền tảng phần mềm lõi và giải pháp công nghệ quy mô lớn cho hệ sinh thái Vingroup và thị trường bên ngoài. Với đội ngũ hơn 2.500 nhân sự công nghệ, VinSmart Future tập trung giải quyết các bài toán công nghệ phức tạp ở quy mô lớn, xây dựng các nền tảng số liền mạch, an toàn và bền vững.

Ngày 28/01/2026, Tập đoàn Vingroup đã công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn thông qua Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái, với mục tiêu đào tạo 20.000 nhân sự AI chất lượng cao.

Cùng với sự ra đời của VinSmart Future, Vingroup khẳng định tầm nhìn dài hạn, cùng tinh thần tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, không ngừng kiến tạo và nâng tầm chất lượng sống cho người Việt.

Super App “tất cả trong một”

V-App là sản phẩm đầu tiên của VinSmart Future. Là sản phẩm cốt lõi, mang tính đặc trưng cho sứ mệnh và chiến lược phát triển của VinSmart Future, V-App tích hợp các ứng dụng trong hệ sinh thái Vingroup theo cơ chế “một chạm”, giúp hạn chế phân mảnh trải nghiệm.

Thay vì tải và sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, chỉ cần thao tác “một chạm” vào V-App, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM), du lịch (Vinpearl), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), học tập (Vinschool)... đến mua sắm và chi tiêu hàng ngày.

V-App được phát triển trên nền tảng kiến trúc công nghệ hiện đại, tập trung vào các hệ thống AI hỗ trợ tổng hợp, tìm kiếm và phân phối thông tin dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa và kiểm soát.

Ứng dụng sử dụng các kỹ thuật truy xuất thông tin và đối sánh ngữ cảnh để chọn lọc, cung cấp nội dung từ các nguồn chính thống và dữ liệu trong hệ sinh thái, đảm bảo độ chính xác, tuân thủ quy định pháp lý và minh bạch nguồn thông tin thông qua cơ chế trích dẫn rõ ràng, hướng tới tiêu chuẩn phát triển và ứng dụng AI có trách nhiệm.

Trải nghiệm trên V-App được thiết kế theo luồng trải nghiệm thông minh theo ngữ cảnh, trong đó các chức năng AI hỗ trợ người dùng xuyên suốt các bước như tìm kiếm thông tin, gợi ý dịch vụ liên quan, so sánh lựa chọn và dẫn dắt hành động tiếp theo một cách liền mạch trong cùng ứng dụng, giúp giảm thao tác và đơn giản hóa các nhu cầu thường ngày.

Đặc biệt, V-App sẽ cung cấp tin tức thời sự hàng ngày với nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi đọc và mối quan tâm của người dùng. Hệ thống AI Summary sẽ tự động tóm tắt nội dung. Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển đổi từ đọc tin sang tương tác tức thì với cửa sổ chat AI để tra cứu dịch vụ hoặc liên kết trực tiếp tới các tiện ích như đặt xe Xanh SM, mua sắm và tích điểm VPoint.

Nhân dịp ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm V-App, VinSmart Future triển khai gói ưu đãi "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho khách hàng mới. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được quà tặng từ 500 đến 9.999 VPoint khi mua xe VinFast, ưu đãi giảm đến 30% (số lượng có hạn) cho một số dịch vụ của Xanh SM và tặng đến 100 VPoint cho cư dân Vinhomes khi trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng V-App.

Để trải nghiệm những đặc quyền công nghệ vượt trội, khách hàng có thể dễ dàng tải V-App trên kho ứng dụng ngay tại đây .

Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập website chính thức: https://v-app.vn/ hoặc liên hệ hotline CSKH 1900 23 23 89 để được hỗ trợ. Dự kiến phiên bản chính thức sẽ được ra mắt vào 30/04/2026.


Trọng Trần

