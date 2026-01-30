“Ma trận” lừa đảo công nghệ cao dịp Tết: Đánh trúng tâm lý vội vàng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi người dân tất bật mua sắm, lo toan chi tiêu và chuẩn bị về quê đoàn tụ, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động. Lợi dụng tâm lý vội vàng, mong “xong việc cho kịp Tết”, nhiều người dễ mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Thực tế cho thấy, cận Tết là “mùa cao điểm” của các chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo lắng cuối năm như sợ bị phạt, sợ ảnh hưởng công việc, sợ chậm tiền thưởng, chậm chuyến xe về quê… để thúc ép nạn nhân chuyển tiền trong thời gian rất ngắn.

Phổ biến nhất là thủ đoạn giả danh Công an, Tòa án, Ngân hàng gọi điện thông báo người dân “liên quan vụ án”, “tài khoản có dấu hiệu rửa tiền”, “nợ cước viễn thông”, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh trước Tết”. Các đối tượng thường đe dọa phong tỏa tài khoản, xử lý hình sự khiến nạn nhân hoảng loạn làm theo.

Bên cạnh đó, lừa đảo mua sắm Tết online diễn biến phức tạp với các fanpage, website giả mạo bán giỏ quà, bánh mứt, đặc sản vùng miền giá rẻ. Sau khi người mua chuyển tiền, đối tượng chặn liên lạc hoặc gửi hàng kém chất lượng rồi biến mất. Nhiều trường hợp còn bị lừa trúng thưởng, tri ân khách hàng dịp Tết và bị yêu cầu nộp “phí nhận quà”.

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập, các đối tượng đăng quảng cáo việc làm thời vụ trên mạng xã hội, hứa trả công cao, làm việc tại nhà nhưng yêu cầu đặt cọc. Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc.

Một thủ đoạn khác là mạo danh người thân, bạn bè vay tiền gấp dịp cận Tết, thậm chí sử dụng công nghệ AI tạo video, giọng nói giả để tăng độ tin cậy. Ngoài ra, lừa đảo vé máy bay, tàu xe giá rẻ, lì xì online, cho vay tiền nhanh, đầu tư tài chính “ăn Tết lớn” cũng gia tăng mạnh.

Để đón Tết an toàn, người dân tuyệt đối không chuyển tiền vì bất kỳ lý do gì chỉ qua điện thoại, tin nhắn, nhất là khi bị thúc ép “gấp”, “xử lý ngay”; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân, dù người liên hệ tự xưng là cơ quan chức năng; luôn gọi điện xác minh trực tiếp với người thân, bạn bè khi có yêu cầu vay mượn tiền; mua sắm Tết tại các địa chỉ uy tín, không ham rẻ, không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân không rõ ràng và khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để kịp thời xử lý.