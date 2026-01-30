Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dùng Facebook sắp phải trả tiền

30-01-2026 - 07:30 AM | Kinh tế số

Sau nhiều năm duy trì mô hình miễn phí, Meta đang chuẩn bị thử nghiệm các gói đăng ký trả phí trên Instagram, Facebook và WhatsApp.

Meta đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm các gói đăng ký trả phí trên loạt nền tảng mạng xã hội lớn gồm Instagram, Facebook và WhatsApp, với nhiều tính năng nâng cao và tích hợp AI. Động thái này đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược kiếm tiền của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Theo xác nhận của Meta với TechCrunch ngày 26/1/2026, các dịch vụ trả phí sẽ được triển khai thử nghiệm trong thời gian tới, trong đó Instagram được xem là nền tảng trọng tâm. Dù chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, Meta khẳng định “trải nghiệm cốt lõi” của các nền tảng vẫn được duy trì miễn phí, còn các gói đăng ký chỉ đóng vai trò mở rộng thêm công cụ làm việc, sáng tạo và sử dụng AI.

Người dùng Facebook sắp phải trả tiền- Ảnh 1.

Meta đang chuẩn bị thử nghiệm các gói đăng ký trả phí trên Instagram, Facebook và WhatsApp. (Ảnh minh hoạ)

Xu hướng thu phí người dùng không còn xa lạ trong ngành mạng xã hội. Trước đó, X (Twitter cũ) đã áp dụng hình thức thu phí xác minh tài khoản, vốn từng là đặc quyền miễn phí cho người dùng nổi bật. YouTube cũng thành công với YouTube Premium, cho phép xem video không quảng cáo và nhiều tiện ích bổ sung khác. Meta dường như đang đi theo con đường tương tự.

Về tính năng, Instagram được cho là sẽ bổ sung một số quyền lợi đáng chú ý cho người dùng trả phí. Trong đó có khả năng xem stories ẩn danh mà không để chủ tài khoản biết, tạo danh sách đối tượng không giới hạn, cũng như truy cập danh sách những người theo dõi nhưng chưa được theo dõi lại.

Điểm chung lớn nhất trên cả ba nền tảng được dự đoán là tích hợp sâu các công cụ AI, đặc biệt là chương trình AI Manus, sản phẩm Meta vừa mua lại với mức giá được đồn đoán khoảng 2 tỷ USD. Manus được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của các mô hình AI phổ biến hiện nay như ChatGPT hay Gemini.

Hiện Meta chưa tiết lộ mức giá, phạm vi triển khai theo khu vực hay cấu trúc gói cụ thể. Tuy nhiên, công ty cho biết mỗi nền tảng sẽ có gói đăng ký riêng, thay vì áp dụng một mô hình chung cho toàn bộ hệ sinh thái.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

