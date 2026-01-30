Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới nhất liên quan đến thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026

30-01-2026 - 13:39 PM | Kinh tế số

Dưới đây là các mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 theo quy định mới nhất.

Quy định hiện hành về lệ phí trong lĩnh vực cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 64 ngày 30/6/2025, cụ thể như sau:

Lệ phí đăng ký hồ sơ trực tuyến được thu bằng với lệ phí thu nhận hồ sơ trực tiếp, bảo đảm thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cơ quan công an đề nghị người dân cần nắm rõ các quy định nêu trên, chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi có nhu cầu; đồng thời cảnh giác trước các thông tin sai sự thật về lệ phí để tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

