Đại diện TikTok lên tiếng về tin đồn chỉ cần nói “I Love TikTok” là cứu livestream khỏi bị sập

Chiều 30-1, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo TPHCM và các đơn vị tổ chức Hội thảo "Luật Quảng cáo 2025 và tác động đối với doanh nghiệp quảng cáo số".

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết Luật Quảng cáo (sửa đổi) năm 2025 bước đầu thiết lập khung pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo trên các nền tảng số. So với trước đây, luật mới có quy định chi tiết hơn, định danh rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Theo ông Hồi, việc phổ biến các quy định mới là hết sức cần thiết để doanh nghiệp, cá nhân hoạt động đúng pháp luật, tránh vi phạm do thiếu hiểu biết. Quan trọng hơn, Luật Quảng cáo sửa đổi cần được nhìn nhận như một cơ hội để ngành quảng cáo phát triển chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, thay vì chỉ coi đây là công cụ siết chặt quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phát biểu tại hội thảo

"Lực lượng doanh nghiệp và nhân sự trong lĩnh vực quảng cáo chiếm tỉ lệ lớn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và công nghiệp văn hóa của TPHCM. Do đó, chính sách không chỉ nhằm quản lý mà còn phải tạo điều kiện cho ngành quảng cáo phát triển bền vững, sáng tạo và lành mạnh" - ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho rằng việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ giúp làm rõ trách nhiệm của các bên tham gia trong thời gian tới, đặc biệt là bảo vệ KOL, KOC và người tiêu dùng.

Theo ông Thanh, trước đây, nhiều KOL chỉ đọc nội dung do nhãn hàng cung cấp, khó có khả năng kiểm chứng đầy đủ chất lượng sản phẩm hay các thành phần bên trong.

Khi quy định về trách nhiệm được làm rõ, người quảng bá sẽ được bảo vệ tốt hơn, đồng thời người tiêu dùng cũng yên tâm hơn khi mua sắm qua livestream.

Các diễn giả chia sẻ tại chương trình

Ở góc độ nền tảng, TikTok cho biết đang triển khai các biện pháp kỹ thuật và cơ chế kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm môi trường quảng cáo minh bạch, công bằng.

Các phiên livestream có thể bị dừng ngay nếu xuất hiện từ ngữ vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm Luật Quảng cáo, chẳng hạn như khẳng định "sản phẩm tốt nhất thị trường".

"Quy định trên nền tảng thậm chí còn chặt hơn so với quy định pháp luật hiện hành. Đây là cách để nhắc nhở người bán cẩn trọng hơn khi tham gia livestream" - ông Nguyễn Lâm Thanh nói.

Trước thông tin lan truyền, cho rằng người bán chỉ cần nói câu "I Love TikTok" là tránh bị bóp tương tác hay khóa tài khoản khi livestream để xảy ra vi phạm, ông Nguyễn Lâm Thanh khẳng định điều này là sai sự thật.

Theo ông, mọi vi phạm đã bị hệ thống ghi nhận sẽ được xử lý ngay lập tức, livestream có thể bị dừng trước khi người bán kịp nói bất kỳ câu "chữa cháy" nào.

Ông Nguyễn Mạnh Tấn, Giám đốc Marketing Haravan chia sẻ về xu hướng quảng cáo năm 2026