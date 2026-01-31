Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Kinh tế tư nhân phải cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững

31-01-2026 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc triển khai Nghị quyết 68 trong năm qua đã giúp tạo đà, tạo lực, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Thủ tướng: Kinh tế tư nhân phải cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (31/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân vào thành tựu rất toàn diện của đất nước trong năm 2025. Việc triển khai Nghị quyết 68 trong năm qua đã giúp tạo đà, tạo lực, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển của đất nước.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu kinh tế tư nhân phải cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68 và các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng 10 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị có liên quan đến kinh tế tư nhân, tập trung vào "5 hóa": số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa quản lý; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Kinh tế tư nhân phải cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: TTXVN)

Với nhà nước, Thủ tướng yêu cầu thực hiện "5 thông": thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng chiến lược đồng bộ và thông suốt; nguồn nhân lực và quản trị thông minh; nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân được khơi thông; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ và cảm thông.

Với doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng đề nghị "5 tiên phong": tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, đề cao tính nhân văn trong hoạt động và tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Thông tin quan trọng về vàng mà tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Việt Cường

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Suốt 2 thập kỷ rót hơn tỷ USD vào lĩnh vực Việt Nam là ‘trùm’ thứ 3 thế giới, 'đại bàng' Trung Quốc gợi mở với Thủ tướng về kế hoạch tiếp theo

Suốt 2 thập kỷ rót hơn tỷ USD vào lĩnh vực Việt Nam là ‘trùm’ thứ 3 thế giới, 'đại bàng' Trung Quốc gợi mở với Thủ tướng về kế hoạch tiếp theo Nổi bật

Loạt chính sách mới về lao động, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai

Loạt chính sách mới về lao động, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai Nổi bật

Ngay quý I/2026, dự kiến khởi công TTTM GO! hơn 410 tỷ đồng, rộng hơn 12.000m2 tại tỉnh miền núi phía Bắc

Ngay quý I/2026, dự kiến khởi công TTTM GO! hơn 410 tỷ đồng, rộng hơn 12.000m2 tại tỉnh miền núi phía Bắc

16:36 , 31/01/2026
Hà Nội: Quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trục động lực phát triển

Hà Nội: Quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trục động lực phát triển

16:00 , 31/01/2026
Hơn 300 công nhân “ăn Tết” trên công trường Vành đai 3

Hơn 300 công nhân “ăn Tết” trên công trường Vành đai 3

15:58 , 31/01/2026
Cách tính thuế với người cho thuê nhà

Cách tính thuế với người cho thuê nhà

15:29 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên