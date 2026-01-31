Thủ tướng: Kinh tế tư nhân phải cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (31/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân vào thành tựu rất toàn diện của đất nước trong năm 2025. Việc triển khai Nghị quyết 68 trong năm qua đã giúp tạo đà, tạo lực, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển của đất nước.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu kinh tế tư nhân phải cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68 và các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng 10 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị có liên quan đến kinh tế tư nhân, tập trung vào "5 hóa": số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa quản lý; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: TTXVN)

Với nhà nước, Thủ tướng yêu cầu thực hiện "5 thông": thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng chiến lược đồng bộ và thông suốt; nguồn nhân lực và quản trị thông minh; nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân được khơi thông; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ và cảm thông.

Với doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng đề nghị "5 tiên phong": tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, đề cao tính nhân văn trong hoạt động và tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.