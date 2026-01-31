Hơn 300 công nhân “ăn Tết” trên công trường Vành đai 3
Ban Giao thông TPHCM sẽ tổ chức thi công xuyên Tết Bính Ngọ 2026 tại dự án Vành đai 3, huy động hơn 300 nhân lực để bảo đảm tiến độ thông xe.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết sẽ tổ chức thi công xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại một số công trình giao thông trọng điểm trong đó có Vành đai 3 nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TPHCM.
Theo Ban Giao thông, trong dịp Tết sắp tới, dự án đường Vành đai 3 TPHCM sẽ được duy trì thi công liên tục. Mục tiêu là phấn đấu thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TPThủ Đức (cũ), đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) trước ngày 30-4-2026.
Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, Ban Giao thông dự kiến huy động hơn 300 công nhân, kỹ sư cùng khoảng 90 thiết bị, máy móc làm việc xuyên Tết trên công trường dự án. Lực lượng thi công sẽ được bố trí theo từng mũi, bảo đảm vừa duy trì tiến độ, vừa tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an ninh trật tự trong thời gian nghỉ lễ.
Các hạng mục thi công trong dịp Tết tập trung vào phần đường đầu cầu tại nút giao HLD; đoạn cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn; các hạng mục hoàn thiện cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ). Song song đó, công tác xử lý nền đất yếu tiếp tục được triển khai tại các khu vực thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) bằng phương pháp bơm hút chân không.
Ban Giao thông cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường Vành đai 3 – công trình giao thông chiến lược, có vai trò kết nối vùng, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô TPHCM và các địa phương lân cận.
