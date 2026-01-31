Bốc thăm trúng thưởng 30 triệu đồng ở tiệc tất niên công ty có phải đóng thuế không? Cục Thuế giải đáp thắc mắc
Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có câu trả lời về thắc mắc của người lao động.
Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, một người lao động đặt câu hỏi liên quan đến việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các phần quà trúng thưởng trong tiệc tất niên cuối năm do doanh nghiệp tổ chức.
Cụ thể, doanh nghiệp tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà có giá trị khác nhau, dao động từ 1 triệu đến 30 triệu đồng. Người lao động trúng thưởng thắc mắc việc tính thuế TNCN đối với các khoản thu nhập này được áp dụng như thế nào.
Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết:
Tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:
"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
Thu nhập từ trúng thưởng
Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:
đ) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức."
Tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:
"Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.
đ) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng."
Theo các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết, trường hợp người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các cuộc thi có thưởng hoặc các hình thức trúng thưởng khác của Công ty tổ chức được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo quy định, nếu phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng, số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.
