Một lĩnh vực của Campuchia đón tin vui, Việt Nam vượt Trung Quốc thành "trụ cột" lớn nhất

Đó là du lịch.

Theo tờ Khmer Times, trong năm 2025, ngành du lịch của Thái Lan đón tin vui giữa bối cảnh chịu nhiều sức ép từ môi trường khu vực cũng như biến động thị trường. Trong đó, Việt Nam và Trung Quốc là hai thị trường có đóng góp lớn nhất.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết, trong năm 2025, Campuchia đón tổng cộng 5,57 triệu lượt khách quốc tế, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu danh sách với 1,22 triệu lượt khách, giảm 8,8% so với năm 2024. Vị trí thứ hai là Trung Quốc với 1,2 triệu lượt khách, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách du lịch Thái Lan đứng thứ ba với hơn 1 triệu lượt, giảm 52%. Vị trí thứ tư và thứ năm là Mỹ và Hàn Quốc, với lần lượt 200.000 lượt (giảm 3,6%) và hơn 150.000 lượt (giảm 20,6%).

Dù có sự sụt giảm nhẹ nhưng Việt Nam vẫn được coi là trụ cột quan trọng, có đóng góp lớn giúp ngành du lịch của Campuchia duy trì được đà tăng trưởng doanh thu trong năm 2025. Cùng với sự ổn định của dòng khách Việt Nam, sự tăng trưởng từ khách du lịch Trung Quốc trở thành điểm tựa quan trọng khi Campuchia đẩy mạnh tái định vị hình ảnh điểm đến, đồng thời khôi phục niềm tin của du khách sau nhiều tháng căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Đáng chú ý, 2025 cũng là năm chứng kiến sự thay đổi rõ rẹt trong thói quen đi lại của du khách. Cụ thể, lượng khách di chuyển bằng đường bộ truyền thống sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không lại tăng gần 20%. Xu hướng thực tế đã cho thấy hiệu quả từ nỗ lực mở rộng những chuyến bay thẳng và nâng cấp hạ tầng về hàng không của Campuchia.

Du khách quốc tế tại Angkor Wat ở Siem Reap (Campuchia). Ảnh: KT

Theo Bộ Du lịch Campuchia, mặc dù tổng lượng khách quốc tế giảm hơn 10% so với năm 2024 nhưng tổng doanh thu du lịch của Campuchia ước tính đạt 3,7 tỷ USD, tăng 3%. Kết quả này là nhờ chiến lược tập trung vào dòng khách chi tiêu cao, cũng như sự đa dạng hóa những điểm đến mới bên cạnh quần thể Angkor vốn đã quen thuộc.

Thế nhưng, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đưa ra cảnh báo về những lực cản trong nửa cuối năm. Trong đó đó, những bất ổn ở khu vực biên giới với Thái Lan cùng tình trạng tội phạm mạng được cho là đã phần nào làm chậm nhịp phục hồi của ngành du lịch nước này.

Campuchia nỗ lực cứu vãn lòng tin du khách

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap. Ảnh: CFP

Theo Khmer Times, sau căng thẳng biên giới với Thái Lan trong suốt nhiều tháng qua, giới chức ngành du lịch Campuchia đang cố gắng tìm mọi cách để cứu vãn hình ảnh điểm đến, cũng như lòng tin của du khách. Đây là điều được cho là quan trọng hơn cả thiệt hại về vật chất.

Ông Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) tại Campuchia, nhấn mạnh rằng, một trong những giải pháp được đặt lên hàng đầu là tái định hướng truyền thông. Cụ thể, Campuchia cần điều hướng sự quan tâm của du khách ra khỏi các khu vực tranh chấp, cùng với đẩy mạnh quảng bá những điểm đến vẫn hoạt động ổn định, dễ tiếp cận và giàu giá trị văn hóa của quốc gia này.

Chủ tịch PATA giải thích rằng, du lịch phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận về sự an toàn. Do đó, những cảnh báo về việc di dời và giao tranh có thể khiến cho du khách nản lòng ngay cả khi phần lớn đất nước vẫn yên bình.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, thông điệp "Campuchia không đóng cửa" được nhắc lại như một trục xuyên suốt trong chiến lược. Đáng chú ý, Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville cùng với các điểm đến văn hóa - tâm linh của quốc gia này tiếp tục được giới thiệu như những không gian du lịch an toàn, vận hành bình thường, với các biện pháp an ninh được tăng cường.

Bộ Du lịch Campuchia cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác và cung cấp thông tin cập nhật kịp thời để đảm bảo du khách quốc tế nhận được thông tin chính xác và cân bằng khi lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Ngoài ra, ở cấp độ chính sách, Bộ Du lịch Campuchia đang đẩy nhanh việc hiện đại hóa xúc tiến điểm đến thông qua ứng dụng AI và công nghệ số trong tiếp thị quốc tế. Sáng kiến này để nâng cao năng lực cạnh tranh hình ảnh, cũng như giúp thông tin chính thức lan tỏa nhanh hơn trong bối cảnh khủng hoảng truyền thông.

Hơn nữa, trụ đỡ ngắn hạn của ngành này ở Campuchia được đặt vào du lịch nội địa. Theo đó, người dân được thúc đẩy khám phá điểm đến trong nước để giúp duy trì dòng khách nhất định cho khách sạn, nhà hàng, vận tải và dịch vụ địa phương.