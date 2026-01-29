Vượt Mỹ, quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP (PPP)

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 1990, GDP (PPP) của Mỹ đạt khoảng 6,16 nghìn tỷ USD, xếp thứ nhất thế giới. Trong khi đó, GDP (PPP) của Trung Quốc đạt khoảng 1,27 nghìn tỷ USD, xếp thứ 5 trên thế giới.

Từ năm 1990 đến 2013, GDP (PPP) của Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 trên thế giới. Tuy nhiên, đến năm 2014, GDP (PPP) của Trung Quốc đã vượt Mỹ, dẫn đầu thế giới, đạt khoảng 17,75 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, GDP (PPP) của Mỹ đạt khoảng 17,61 nghìn tỷ USD, xếp thứ 2 thế giới.

Từ năm 2014 đến nay, GDP (PPP) vẫn luôn xếp thứ nhất thế giới. Năm 2024, GDP (PPP) của Trung Quốc đạt khoảng 38,19 nghìn tỷ USD; GDP (PPP) của Mỹ đạt khoảng 29,18 nghìn tỷ USD.

GDP (PPP) của Mỹ và Trung Quốc giai đoạn 1990-2024. Nguồn: WB

Tuy nhiên, nếu không tính theo PPP, GDP của Trung Quốc vẫn nhỏ hơn Mỹ. Cụ thể, năm 2024, GDP Trung Quốc đạt khoảng 18,74 nghìn tỷ USD, trong khi đó GDP Mỹ đạt khoảng 28,75 nghìn tỷ USD.

Theo WEF, cả IMF và WB hiện đều đánh giá Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên Sức mua tương đương (PPP), một thước đo điều chỉnh GDP của các quốc gia theo sự khác biệt về giá cả. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là vì tiền của bạn có giá trị hơn ở Trung Quốc so với ở Mỹ, nên GDP của Trung Quốc được điều chỉnh tăng lên.

Trong kinh tế vĩ mô, khi nhắc đến GDP, nhiều người sẽ hiểu là tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia trong 1 năm, gọi là GDP danh nghĩa (GDP nominal). Tuy nhiên, để thể hiện chính xác hơn sự phát triển của một quốc gia, nhiều quốc gia sẽ điều chỉnh GDP theo (PPP)

GDP (PPP) có nghĩa GDP theo sức mua tương đương. GDP (PPP) đo lường giá trị toàn bộ của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một năm dựa trên sức mua của tiền tệ địa phương. Sự khác biệt giữa GDP danh nghĩa và GDP (PPP) là GDP danh nghĩa sử dụng tỷ giá hối đoái thị trường để quy đổi sang một đơn vị tiền tệ chung, còn GDP (PPP) sử dụng giá cả địa phương.

Điều này có nghĩa rằng GDP (PPP) xem xét sự khác biệt trong giá cả và sức mua giữa các quốc gia, cho phép so sánh trực tiếp giữa các nền kinh tế quốc gia khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi các biến đổi tỷ giá hối đoái.

Chính vì vậy, GDP (PPP) thường được sử dụng để so sánh sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia và để xác định mức sống của người dân trong các quốc gia khác nhau. GDP (PPP) cung cấp một cái nhìn tổng quan về khả năng mua sắm của một quốc gia và giúp đánh giá sự phát triển kinh tế và tiêu dùng. Cùng với đó, GDP bình quân (PPP) là một công cụ kinh tế giúp đánh giá sức mạnh kinh tế và mức sống của người dân trong một quốc gia dựa trên sức mua tương đương (PPP).

Tương tự, nếu xét trong khu vực Đông Nam Á, năm 2024, GDP danh nghĩa Việt Nam đạt khoảng 476,36 tỷ USD, xếp thứ 4. Nếu quy đổi theo sức mua tương đương thì GDP (PPP) của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 1.650 tỷ USD, đứng thứ 3 trong khu vực, đây là thứ hạng của nền kinh tế Việt Nam sau khi đã tính toán sự khác biệt về vật giá giữa các nước.