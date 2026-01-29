Khoảng 1 triệu ô tô điện vào năm 2030: Hệ thống điện quốc gia đủ khả năng đáp ứng

Dự kiến, đến năm 2030, nước ta có khoảng 1 triệu ô tô điện tham gia hoạt động giao thông - Ảnh minh họa

Theo ông Hùng, liên quan đến xu hướng gia tăng phương tiện giao thông sử dụng điện như ô tô điện, xe máy điện trong những năm tới, Bộ Công Thương đã giao Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng các kịch bản tính toán tăng trưởng phụ tải, trong đó có tính đến nhu cầu điện cho các trạm, trụ sạc điện.

Theo dự kiến, đến năm 2030, có khoảng 1 triệu ô tô điện tham gia hoạt động giao thông. Tuy nhiên, theo tính toán của NSMO, mức tăng sản lượng điện tiêu thụ cho nhóm phương tiện này hằng năm chỉ khoảng 3-4 tỷ kWh, tương đương 1–1,5% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Do đó, nhu cầu này được đánh giá là không lớn và hệ thống điện quốc gia hoàn toàn có khả năng đáp ứng, không phát sinh rủi ro đáng lo ngại.

Tuy nhiên, ông Bùi Quốc Hùng lưu ý, nguy cơ quá tải cục bộ có thể xảy ra tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM hoặc những khu vực tập trung mật độ phương tiện cao. Trước mắt, Bộ Công Thương đã giao các đơn vị trong ngành điện xây dựng kế hoạch bổ sung trạm biến áp, bảo đảm cung cấp điện cho các trạm sạc.

Về dài hạn, cần tính toán đồng bộ trong điều chỉnh quy hoạch, không chỉ là các trạm biến áp, mà còn phải tính toán quy hoạch đô thị, giao thông, xây dựng. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển điện cho phù hợp, làm căn cứ để các đơn vị trong ngành điện xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện, trạm điện, đáp ứng yêu cầu phát triển các trạm sạc, trụ sạc; đảm bảo phục vụ, đáp ứng nhu cầu của phương tiện giao thông trong tương lai.

Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tăng trưởng phụ tải điện năm 2025 và kịch bản điều hành cho năm 2026, ông Bùi Quốc Hùng cho biết trong vận hành hệ thống điện có ba thông số quan trọng, gồm: Công suất lắp đặt của toàn hệ thống các nhà máy điện; công suất khả dụng của hệ thống; công suất tiêu thụ phụ tải cao nhất (Pmax) và sản lượng điện tiêu thụ hằng năm của toàn hệ thống.

Năm 2025, công suất đỉnh (Pmax) của toàn hệ thống đạt 54.370 MW, tăng 11,1% so với năm 2024. Trong khi đó, sản lượng điện tiêu thụ của toàn hệ thống ước khoảng 325 tỷ kWh, tăng khoảng 4,7% so với năm trước.

Theo ông Hùng, mặc dù sản lượng điện tiêu thụ chỉ tăng 4,7% nhưng công suất đỉnh lại tăng tới 11,1%. Đáng lưu ý, công suất đỉnh chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, có thể chỉ trong vài ngày, vài tuần, thậm chí chỉ một ngày. Tuy nhiên, nếu hệ thống không đáp ứng đủ công suất tại những thời điểm này, nguy cơ gián đoạn cung cấp điện, cắt điện cục bộ vẫn có thể xảy ra.

Nhờ chủ động xây dựng các phương án, kịch bản điều hành hệ thống điện và chuẩn bị tốt cho vận hành các nhà máy điện, năm 2025, dù phụ tải công suất đỉnh tăng cao, hệ thống điện quốc gia vẫn bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong cả năm.

Đối với năm 2026, trên cơ sở tính toán cân bằng cung - cầu điện, Bộ Công Thương đã xây dựng ba kịch bản tăng trưởng phụ tải. Cụ thể, kịch bản cơ sở dự kiến tăng khoảng 8,5%; kịch bản điều hành tăng khoảng 10,7%; và kịch bản cao, có thể xảy ra vào cao điểm mùa khô, tăng trưởng khoảng 14%.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong quá trình vận hành, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) thực hiện tính toán, cân đối và điều chỉnh kế hoạch vận hành theo từng tháng, bảo đảm cung cấp điện phù hợp cho cả năm 2026.