Tin vui cho người cao tuổi ở TP.HCM

Chương trình triển khai tại 6 trạm y tế phường, xã còn nhiều người dân khó khăn của TP.HCM, bao gồm An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm từ nay đến trước Tết Âm lịch 2026. Chương trình không chỉ tiêm ngừa vắc xin cúm miễn phí cho khoảng 1.140 người dân mà còn thực hiện nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.

Chương trình triển khai tiêm vắc xin cúm cho người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên người có bệnh lý nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính – COPD, tim mạch...) điều trị ổn định, chưa tiêm ngừa vắc xin trong vòng một năm gần đây.

Tính đến cuối năm 2023, TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số già hóa với hơn 1,3 triệu người trên 60 tuổi (chiếm 12,05% dân số). Sau khi sáp nhập thành siêu đô thị vào năm 2025, con số này đã tăng vọt lên 1,6 triệu người. Điều này đặt ra những thách thức lớn trong đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người cao tuổi.

Phát huy kết quả từ chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người trên 60 tuổi khởi động từ năm 2024, thành phố sẽ đẩy mạnh lộ trình này để từ năm 2026, mọi người dân đều được khám tầm soát miễn phí hàng năm theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Được sự chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC phối hợp Quỹ Hy vọng, Chi Cục Dân số và chính quyền địa phương với sự hỗ trợ từ Sanofi lần đầu tiên tổ chức hoạt động chủng ngừa cúm miễn phí trên diện rộng, .

BS. CKI. Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết: "Cúm gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe với người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc các bệnh nền phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường… Do đó, chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường bảo vệ sức khỏe người cao tuổi thông qua việc phòng ngừa chủ động cúm mùa, góp phần hạn chế các biến chứng nặng, nguy cơ tử vong sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống khỏe mạnh của người cao tuổi trên địa bàn thành phố.”

Dự án “Hỗ trợ tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi” được khởi động tại phường đầu tiên An Phú Đông đã ghi nhận sự tham gia của hàng trăm người dân đủ điều kiện đến từ các khu phố của phường.

Ông Burak Pekmezci - Tổng giám đốc công ty Sanofi bày tỏ rằng: "Thông qua chương trình này, Sanofi nhấn mạnh cam kết chia sẻ tài nguyên và chuyên môn, đồng hành nâng nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, góp phần nâng cao tiêu chuẩn y tế cho người cao tuổi tại Việt Nam".

Đại diện Quỹ Hy Vọng Hope cũng cho biết chương trình ý nghĩa này đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa các đơn vị để hướng đến người cao tuổi – đối tượng cần nhiều hơn nữa sự đồng hành của xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống. "Chúng tôi hy vọng nếu được triển khai thành công, chương trình có thể sớm nhân rộng mô hình, triển khai rộng rãi hơn đế thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận y tế và tạo nhận thức xã hội về phòng bệnh chủ động. Khi được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, người cao tuổi sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, là nguồn kinh nghiệm và giá trị sống quý báu cho thế hệ sau. Một cộng đồng có người cao tuổi khỏe mạnh cũng chính là một cộng đồng ổn định và giàu tính nhân văn”.

Theo WHO, tất cả các loại vắc xin cúm đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm, giảm thiểu 70-80% tỷ lệ tử vong do cúm. Tiêm vắc xin cúm được đánh giá là lá chắn hữu hiệu và cấp thiết để người cao tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, tham gia các hoạt động xã hội và tận hưởng tuổi già khỏe mạnh.