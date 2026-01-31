Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Không 'đẩy cái khó' cho doanh nghiệp

31-01-2026 - 14:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã hoàn tất. Về vốn đầu tư, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh quan điểm huy động tối đa nguồn lực xã hội nhưng không “đẩy cái khó” cho doanh nghiệp.

Thông tin nêu trên được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Theo ông Huy, đơn vị được chọn là tư vấn lớn, có kinh nghiệm, sẽ đánh giá toàn diện các nội dung then chốt như hướng tuyến, hiệu quả đầu tư, công nghệ, tổng mức vốn và mô hình đầu tư theo quy định pháp luật cũng như thực tiễn triển khai.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Không 'đẩy cái khó' cho doanh nghiệp- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu tại họp báo. Ảnh: Tạ Hải.

Liên quan câu hỏi dự án sẽ được đầu tư bằng vốn ngân sách hay theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh quan điểm huy động tối đa nguồn lực xã hội nhưng không “đẩy cái khó” cho doanh nghiệp.

“Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, với những dịch vụ công mà khu vực tư nhân không thể hoặc không sẵn sàng làm, Nhà nước phải đứng ra đầu tư. Khi giao tư nhân tham gia hạ tầng, cần tính toán kỹ rủi ro và cơ chế chia sẻ rủi ro”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nói.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, các phương án đầu tư công, PPP hoặc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp đều đã được đặt lên bàn nghiên cứu, phù hợp với nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ đánh giá toàn diện các phương thức đầu tư. Hiện tại, nội dung này đang được tư vấn phân tích, làm rõ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời nhiều doanh nghiệp đề xuất tham gia đầu tư, cho biết hiện đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và sẽ công bố hình thức đầu tư sau khi có quyết định chính thức.

Trước đó, hàng loạt doanh nghiệp như Tập đoàn Trường Hải, liên danh Mekolor - Great USA, Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long Quốc gia, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam… đã gửi đề xuất tham gia dự án. Riêng cuối tháng 12/2025, Tập đoàn Vingroup - công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed - đã có văn bản xin rút đề xuất đầu tư sau hơn 7 tháng theo đuổi.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Không 'đẩy cái khó' cho doanh nghiệp- Ảnh 2.

Công tác lựa chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã hoàn tất. Ảnh minh họa: Xinhua.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở tiếp quản toàn bộ kết quả nghiên cứu trước đó, nhằm bảo đảm tính kế thừa và rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Ban Chỉ đạo triển khai dự án cũng đã được thành lập, Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài hơn 1.540 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuyến được đầu tư mới hoàn toàn với đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế trên 300 km/h, chủ yếu phục vụ vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng về quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 67 tỷ USD), dự kiến thực hiện theo phương thức đầu tư công. Mục tiêu được đặt ra là khởi công trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Thông tin quan trọng về vàng mà tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Suốt 2 thập kỷ rót hơn tỷ USD vào lĩnh vực Việt Nam là ‘trùm’ thứ 3 thế giới, 'đại bàng' Trung Quốc gợi mở với Thủ tướng về kế hoạch tiếp theo

Suốt 2 thập kỷ rót hơn tỷ USD vào lĩnh vực Việt Nam là ‘trùm’ thứ 3 thế giới, 'đại bàng' Trung Quốc gợi mở với Thủ tướng về kế hoạch tiếp theo Nổi bật

Loạt chính sách mới về lao động, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai

Loạt chính sách mới về lao động, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai Nổi bật

Bốc thăm trúng thưởng 30 triệu đồng ở tiệc tất niên công ty có phải đóng thuế không? Cục Thuế giải đáp thắc mắc

Bốc thăm trúng thưởng 30 triệu đồng ở tiệc tất niên công ty có phải đóng thuế không? Cục Thuế giải đáp thắc mắc

13:55 , 31/01/2026
Sắp khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Sắp khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

13:35 , 31/01/2026
Một lĩnh vực của Campuchia đón tin vui, Việt Nam vượt Trung Quốc thành "trụ cột" lớn nhất

Một lĩnh vực của Campuchia đón tin vui, Việt Nam vượt Trung Quốc thành "trụ cột" lớn nhất

11:00 , 31/01/2026
Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 1/2026

Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 1/2026

10:30 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên