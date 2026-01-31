Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng

31-01-2026 - 14:54 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 4 tháng thi công, dự án cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành công tác khoan thăm dò, chuyển sang thi công tổng thể. Với trụ cầu, hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công 2 trụ tháp chủ vượt sông.

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 1.

Cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng có 4 trụ cầu ở lòng sông, trong đó có 2 trụ tháp chính (tháp chủ) với kiến trúc dây văng vượt sông Hồng.

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 2.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung khoan các cọc nhồi giữa sông để thi công móng 2 trụ tháp là T41 (phía Hà Nội) và T42 (phía giáp Hưng Yên).

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 3.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường dự án, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng công trường thuộc nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (nhà thầu Thái Bình Dương) thi công trụ cầu tháp T41 cho biết, trụ có tổng số 40 đường ống cọc khoan nhồi. Mỗi đường ống cọc khoan nhồi có chiều dài sâu trong lòng đất (tính từ đáy sông) là 75 mét, đường kính rộng 2 mét. Trong ảnh là hiện trường làm lồng sắt trên bờ để đưa xuống lòng cọc khoan nhồi, đổ bê tông.

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 4.

Công nhân đang làm hàng chục lồng sắt trên bờ với chiều dài 75 mét và rộng 2 mét để đưa xuống cọc khoan nhồi. Do làm bằng công nghệ hiện đại trong đó có máy tạo ren tại chỗ nên mỗi lồng sắt như vậy nhà thầu Thái Bình Dương chỉ làm hết 2 ngày, bình thường là phải mất 4 - 5 ngày.

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 5.

Các cọc khoan nhồi đang được khoan, hút bùn đất lên, sau đó sẽ đưa các lồng thép vào để đổ bê tông (mũi tên đỏ).

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 6.

Toàn cảnh công trường làm trụ tháp dây văng được xác định bởi các ống định vị đã được cắm ở lòng sông.

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 7.

Do đường tiếp cận công trường ở dưới sông chưa thuận tiện nên việc vận chuyển vật liệu thi công cũng như công tác giám sát, kiểm tra của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát... đều phải di chuyển bằng tàu hoặc ca nô cao tốc.

Cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên tăng tốc thi công hai trụ cầu tháp dây văng- Ảnh 8.

Hiện nhiều máy móc thiết bị, phương tiện hiện đại thi công trên địa hình sông nước được nhà thầu Thái Bình Dương huy động đến công trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 30/1, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, sau hơn 4 tháng khởi công (từ tháng 8/2025) đến nay dự án đang thi công tổng thể trên tất cả các gói thầu và đạt khoảng 10% khối lượng xây lắp. Mặc dù thi công trong địa hình sông nước và điều kiện giá vật liệu xây dựng biến động liên tục nhưng các nhà thầu vẫn huy động máy móc, phương tiện hiện đại nhất, đẩy nhanh thi công đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Dự án cầu Ngọc Hồi có tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, tổng có bề rộng 38,3m (gồm cả phần neo dây văng), đảm bảo 8 làn xe trong đó có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Cầu nằm trên đường Vành đai 3,5 và là điểm kết nối trực tiếp thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, trong đó điểm đầu tại địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội; điểm cuối dự án địa bàn xã Bát Tràng (Hà Nội) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng, thời gian thực thi công, hoàn thành từ năm 2025 - 2028.

Thông tin quan trọng về vàng mà tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

