Ngay quý I/2026, dự kiến khởi công TTTM GO! hơn 410 tỷ đồng, rộng hơn 12.000m2 tại tỉnh miền núi phía Bắc

31-01-2026 - 16:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên nằm tại Khu đô thị Yên Bình, phường Vạn Xuân.

Ngày 28/1, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên. 

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Công ty CP Bất động sản Việt Nhật Phổ Yên), vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên nằm tại Khu đô thị Yên Bình, phường Vạn Xuân. 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng, diện tích đất trên 12.200m2. Trong đó, tòa nhà trung tâm thương mại có diện tích sàn hơn 6.500 m². 

Thời gian chuẩn bị đầu tư và khởi công Dự án trong quý I/2026; dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2027.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên phù hợp với định hướng phát triển thương mại - dịch vụ của tỉnh và phường Vạn Xuân. 

Ngay quý I/2026, dự kiến khởi công TTTM GO! hơn 410 tỷ đồng, rộng hơn 12.000m2 tại tỉnh miền núi phía Bắc- Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Ông đề nghị chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự án, bảo đảm tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời nghiên cứu kỹ các giải pháp tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định; trên cơ sở đó, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

