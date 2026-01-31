Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'

31-01-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công tác chỉnh trang hơn 5.600m2 hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan tại bán đảo hồ Đống Đa đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ, hướng tới việc sớm đưa vào sử dụng làm điểm vui chơi, sinh hoạt cho người dân.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 1.

Hồ Đống Đa (còn gọi là hồ Hoàng Cầu) rộng khoảng 12,5 ha, chiều dài kè hồ 1.900 m. Phía đông và đông nam là tuyến phố Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành, chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 2.

Sau hơn một năm thi công cải tạo, cảnh quan hồ Đống Đa đã thay đổi hoàn toàn, mang lại không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp cho khu vực.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 3.

Để đồng bộ hóa cảnh quan toàn khu vực, ngay sau khi chỉnh trang đường dạo ven hồ Đống Đa, phần bán đảo cũng được thu hồi để kiến tạo không gian xanh và điểm vui chơi mới cho cộng đồng.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 4.

Trên nền mặt bằng sạch vừa được giải tỏa, các hạng mục kỹ thuật và cảnh quan đang được gấp rút thi công. Hệ thống cống ngầm hay đài phun nước trung tâm đã bắt đầu thành hình,

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 5.

Tại công trường, hàng chục công nhân cùng máy móc đang duy trì nhịp độ thi công liên tục.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 6.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 7.

Dải rào tôn bao quanh bán đảo (đoạn giáp đường Hoàng Cầu) hiện đã được dỡ bỏ hoàn toàn.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 8.

Việc triển khai tiếp hạng mục cải tạo bán đảo hồ Đống Đa sẽ tạo ra sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ, phục vụ nhu cầu thụ hưởng của người dân.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 9.

Trước đó vào năm 2010, thành phố đã giao hơn 5.600m2 'đất vàng' bán đảo cho Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thủy thuê trong 50 năm nhằm khai thác, kinh doanh khu vui chơi. Trên phần diện tích này, chủ đầu tư đã cho xây dựng các công trình kiên cố để kinh doanh dịch vụ suốt nhiều năm qua.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 10.

Tháng 6/2025, UBND quận Đống Đa cũ đã hoàn tất việc thu hồi diện tích đất tại bán đảo.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 11.

Việc chuyển đổi công năng khu đất có vị trí đẹp này sang phục vụ cộng đồng cũng là chủ trương nhận được nhiều sự đồng thuận, ủng hộ từ phía chuyên gia và người dân.

5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'- Ảnh 12.

Hiện, đơn vị thi công đang nỗ lực tối đa để đưa công trình về đích trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kịp thời phục vụ nhân dân.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

