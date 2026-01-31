5.600m2 'đất vàng' bán đảo hồ Đống Đa 'thay áo mới'

Trước đó vào năm 2010, thành phố đã giao hơn 5.600m2 'đất vàng' bán đảo cho Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thủy thuê trong 50 năm nhằm khai thác, kinh doanh khu vui chơi. Trên phần diện tích này, chủ đầu tư đã cho xây dựng các công trình kiên cố để kinh doanh dịch vụ suốt nhiều năm qua.