Báo Nhật bình luận việc VinFast mở rộng sang Đông Nam Á: Thách thức cạnh tranh với các đại gia ô tô ở đó, và cả trên sân nhà

Theo đó, VinFast chỉ rõ những quốc gia Đông Nam Á mà công ty đang nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, cần phải lưu ý một điều, những tài xế ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Brunei lái xe ở bên trái đường, có nghĩa là vô lăng thì ở bên phải của ô tô, được gọi là tay lái nghịch.

Kế hoạch mở rộng đầu tiên của VinFast ở châu Á diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của công ty đặt mục tiêu có lợi nhuận vào năm 2025.

Để hỗ trợ hoạt động cấp vốn - VinFast mới đây đã công bố việc tiến tới niêm yết trên sàn chứng khoán New York (NYSE) thông qua việc sáp nhập với Black Spade Acquisition (NYSE: BSAQ). Gần đây, VinFast cũng đã nhận được tài trợ từ ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup.

Những chiếc xe điện của VinFast đã cập cảng ở Canada trong tuần này, trở thành những chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam chạy trên đường ở Mỹ.

VinFast cho biết họ đang tiến gần đến những thị trường khó tính. Do đó, họ đã nhận được nhiều đánh giá từ tài xế Mỹ, vừa được công bố vào tuần trước. Trong một email gửi tới Nikkei Asia, công ty cho biết họ có các mẫu xe có phạm vi hoạt động xa hơn và được xếp hạng 5 sao từ Chương trình Đánh giá Xe Mới cho Đông Nam Á (New Car Assessment Program for Southeast Asia).

Người phát ngôn của VinFast cho biết: “Hầu hết [các bài đánh giá] đều cân bằng và tích cực, cho rằng xe có ngoại thất phong cách, nội thất hiện đại, khả năng vận hành ổn định và nhiều tính năng công nghệ”. Về những đánh giá khác, đại diện này cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận và sẽ nỗ lực cải tiến. VinFast không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và phục vụ vượt trội".

''Ngoài hy vọng thu hút khách hàng châu Âu, bước đột phá của VinFast ở Đông Nam Á còn mang đến những cơ hội thị trường lớn hơn, đặc biệt là ở các nước láng giềng như Indonesia và Thái Lan, với sự thâm nhập cao hơn của phương tiện xe hơi. Tuy nhiên, VinFast cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của các đại gia ô tô ở đó, cũng như sự cạnh tranh ngay trên sân nhà'' - Nikkei Asia nhận định.

VinFast thống trị thị trường xe điện cỡ nhỏ của Việt Nam nhưng các đối thủ Trung Quốc đang muốn gia nhập thị trường. Các mẫu xe được cho là sắp vào Việt Nam bao gồm BYD và Hongguang Mini EV, mặc dù giá của các mẫu này ở Việt Nam có thể cao hơn ở các thị trường khác. Tháng trước, VinFast đã công bố mẫu xe điện rẻ nhất tính tới thời điểm hiện tại của công ty, với giá 23.000 USD.

VinFast cho biết họ đang có kế hoạch mở rộng trong khu vực với "đầy đủ các loại" EV, bao gồm 8 mẫu xe tay ga, nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể.