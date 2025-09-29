Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 10 đổ bộ vào miền Trung, 1 tỉnh cấm người dân ra đường từ 23h hôm nay

29-09-2025 - 07:01 AM | Xã hội

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời cho đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 10253/UBND-NC, yêu cầu triển khai biện pháp cấm đường tạm thời nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ.

Theo đó, từ 23h đêm 28/9 đến 4h sáng 29/9/2025, các tuyến đường xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn sẽ tạm dừng lưu thông. UBND tỉnh nhấn mạnh, mọi phương tiện và người dân không có nhiệm vụ tuyệt đối không được ra đường trong khung giờ bão đổ bộ, để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở NN&MT cùng UBND các xã, phường rà soát, xác định cụ thể tuyến đường nguy hiểm, tổ chức chốt chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai qua báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, hệ thống loa phát thanh cơ sở để người dân nắm rõ và thực hiện.

Bão số 10 đổ bộ vào miền Trung, 1 tỉnh cấm người dân ra đường từ 23h hôm nay- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại cống Nghi Quang ở xã Trung Lộc - Ảnh: CA Nghệ An

UBND tỉnh cũng lưu ý: thời gian cấm đường có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế, bảo đảm bám sát diễn biến bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh chú trọng di dời dân cư tại các khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Công tác tuyên truyền, vận động được chính quyền cơ sở và người dân thực hiện nghiêm túc, rút kinh nghiệm từ bão số 5.

Nghệ An đã thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu. Toàn tỉnh có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, còn lại 4 phương tiện ở vùng biển TPHCM, ngoài vùng ảnh hưởng bão. 

Về hồ chứa, 937/1.061 hồ đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn đã được xả điều tiết để bảo đảm dung tích chứa, trong đó hồ Bản Vẽ đạt 64% dung tích.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu trong thời gian bão đổ bộ đất liền (Bắc Quảng Trị - Nghệ An từ 19h đêm nay) khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Bản tin nhanh về Bão số 10 lúc 21 giờ cho thấy vị trí tâm bão: Khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. 

 

Theo Trang Anh

