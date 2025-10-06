Bão số 11 đã đi vào Trung Quốc, miền Bắc nước ta còn mưa lớn không?

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (6/10), bão số 11 (bão Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 16h ngày 6/10, bão nằm trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Vị trí của bão Matmo bão vào lúc 6h ngày 10/6. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.