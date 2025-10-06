Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 11 đã đi vào Trung Quốc, miền Bắc nước ta còn mưa lớn không?

06-10-2025 - 07:06 AM | Xã hội

Sáng sớm nay, bão Matmo đã đổ bộ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giảm còn cấp 8, tiếp đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào miền núi phía bắc của Việt Nam.

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (6/10), bão số 11 (bão Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 16h ngày 6/10, bão nằm trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp. 

Bão số 11 đã đi vào Trung Quốc, miền Bắc nước ta còn mưa lớn không?- Ảnh 1.

Vị trí của bão Matmo bão vào lúc 6h ngày 10/6. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Chuyên gia khí tượng nhận định, sáng nay Hà Nội không có mưa lớn. Từ trưa đến đêm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão có khả năng gây với lượng phổ biến 50-100 mm, cục bộ cơ nơi trên 150mm. Ít khả năng gây ngập úng diện rộng như ngày 30/9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai

Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai Nổi bật

Khám xét và bắt tạm giam Giám đốc Bùi Văn Bình

Khám xét và bắt tạm giam Giám đốc Bùi Văn Bình Nổi bật

Bão số 11 Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu gây mưa to ở Bắc Bộ

Bão số 11 Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu gây mưa to ở Bắc Bộ

06:45 , 06/10/2025
Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11

Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11

06:31 , 06/10/2025
Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

06:17 , 06/10/2025
Bắt Lê Thị Thủy sinh năm 1991

Bắt Lê Thị Thủy sinh năm 1991

21:07 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên