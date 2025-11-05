Bão số 13 có thể giật cấp 17 hoặc hơn nữa sẽ đổ bộ trực tiếp vào những tỉnh, thành nào?

Chỉ còn hơn 1 ngày để chuẩn bị ứng phó với cơn bão rất mạnh

Sáng 5/11, bão bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025. Dự báo khoảng đêm 6/11, bão sẽ tiếp cận khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Vào lúc 9h ngày 5/11, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

Sáng nay, bão còn cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) gần 500km (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và tiếp tục mạnh lên, có đạt cấp 14, giật cấp 17 hoặc hơn nữa.

Đến khoảng 4h sáng 7/11, bão ở trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhưng vẫn duy trì gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.

Dự báo khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m. Từ chiều tối ngày 6/11, mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi rất rộng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành

Theo dự báo, từ chiều tối 6/11, vùng đất liền ven biển từ nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi- Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo hướng di chuyển và cường độ bão số 13 (Ảnh: NCHMF)

Mưa lớn bắt đầu từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11,mưa dịch chuyển lên phía bắc, gây mưa ở bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa. Lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các bộ, ngành, yêu cầu ứng phó khẩn với bão Kalmaegi. Thủ tướng chỉ đạo lường trước kịch bản xấu nhất, ứng phó với bão ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất







