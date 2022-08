Bảo vệ vay nóng qua app, nhiều cán bộ bị gọi điện đe dọa

Ngày 28-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Đồng Tâm vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức đề nghị làm rõ đối tượng dùng mạng xã hội vu khống nhiều cá nhân và công ty.

Theo đó, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã dùng các số điện thoại khác nhau để gọi điện đe dọa ban lãnh đạo và một số cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Đồng Tâm.

Không chỉ gọi điện đòi khoản nợ của một nhân viên bảo vệ đang làm việc tại công ty, các đối tượng còn đăng tải những thông tin, hình ảnh của công ty và cán bộ, công nhân của công ty nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín.

Ngoài ra, các đối tượng này còn dựng chuyện công ty quỵt lương, bóc lột sức lao động của công nhân; cán bộ, công nhân viên có thái độ khinh người, trừ tiền vô lý, ăn chặn tiền lương của người lao động. Việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên cũng như uy tín, thương hiệu sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm.

Trước đó, trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát, một nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Đồng Tâm đã vay nợ qua app 10 triệu đồng, lãi suất hiện đã lên đến 80 triệu đồng nên người này không còn khả năng chi trả.