Bảo vệ ví tiền khách hàng nhờ bứt phá công nghệ

"Chức năng quan trọng nhất của ngân hàng là bảo vệ "ví tiền" của khách hàng"

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt trong ngành ngân hàng. Các quy trình như phân tích dữ liệu, phát hiện gian lận, và quản lý rủi ro được tối ưu hóa nhờ AI, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, nâng cao bảo mật, tự động hóa quy trình, từ đó tăng hiệu quả và năng suất.

Tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, MB đã ứng dụng công nghệ từ năm 2017, và cú huých lớn cho hoạt động này diễn ra vào năm 2020, ngay khi Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định pháp lý về eKYC, cho phép mở tài khoản, xác thực thanh toán trực tuyến không cần phải đến trực tiếp chi nhánh. MB đã nhanh chóng tiên phong triển khai dịch vụ mở tài khoản từ xa, cho phép khách hàng thao tác ngay trên App MBBank, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật. Theo ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT MB, "Chức năng quan trọng nhất của ngân hàng là bảo vệ ví tiền của khách hàng", và đây cũng là phương châm hành động của ngân hàng này. Không chỉ đề cao trải nghiệm và sự thuận tiện của khách hàng trên kênh số, MB luôn chủ động để bảo vệ mọi giao dịch của khách hàng.

Ông Vũ Thành Trung nhấn mạnh tại MB luôn đề cao tính bảo mật song hành cùng trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng

Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm MB đều đầu tư hơn 1000 tỷ nhằm phát triển hạ tầng công nghệ, với mục tiêu phân tích hành vi khách hàng chính xác, phát hiện giao dịch bất thường cũng như đảm bảo giao dịch thông suốt. Nhờ AI, MB đã giúp bảo vệ hơn 20 tỷ khoản tiền lừa đảo và phát hiện hơn 2.500 giao dịch đáng nghi trong một tháng. Ngoài việc chủ động đầu tư vào công nghệ, MB còn hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) nhằm cập nhật liên tục thông tin về đối tượng lừa đảo của toàn ngành. Hệ thống sẽ cảnh báo ngay lập tức trên App MBBank cho khách hàng khi phát hiện tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách đã được xác định là tài khoản lừa đảo do Bộ Công An cung cấp và khuyến nghị khách hàng cân nhắc không thực hiện giao dịch để đảm bảo an toàn.

Sức mạnh của AI – Quy trình tự động hóa hậu kiểm nhằm gia tăng tính bảo mật

Ông Vũ Thành Trung chia sẻ: "Bản thân AI không có rủi ro, quan trọng là phương pháp sử dụng được triển khai hợp lý, bao gồm việc kiểm soát quy trình, mục đích và cách sử dụng. Quy trình hậu kiểm AI của MB được liên kết với các bước kiểm soát và quản lý của con người tạo thành một chu trình khép kín và liên tục nhằm đảm bảo trải nghiệm dịch vụ khách hàng được triển khai hiệu quả."

Trong thời gian tới, MB sẽ tiếp tục triển khai và cho ra mắt bộ giải pháp App Protection trên App MBBank. Với bộ giải pháp này các rủi ro sẽ được sớm phát hiện, đồng thời cảnh báo tới khách hàng các phần mềm độc hại, gián điệp hoặc các thiết bị không an toàn do bị can thiệp trái phép; bị điều khiển từ xa từ thiết bị khác. Điều này hỗ trợ khách hàng không bị đánh cắp các thông tin cá nhân, như thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng, mã PIN, số thẻ tín dụng... từ đó tránh được việc bị đối tượng sử dụng vào mục đích gian lận, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Khi mở App MBBank, hệ thống sẽ kiểm tra và có cảnh báo ngay lập tức tới khách hàng; đồng thời tư vấn hướng dẫn cách thức xử lý để tiếp tục sử dụng được App MBBank, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng được trọn vẹn.

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng sẽ giúp nâng cao hiệu suất công việc và mang lại lợi ích cho khách hàng, bao gồm việc phân tích các hành vi để phát triển sản phẩm tốt hơn, hoặc nâng cao công tác bảo mật dữ liệu. Điều quan trọng là ngân hàng cần nắm rõ mục tiêu sử dụng, thiết lập phương pháp sử dụng hiệu quả, chặt chẽ và có quy trình rõ ràng.