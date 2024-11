Bà cụ đến ngân hàng yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm 380 triệu, nhân viên VietinBank thấy dấu hiệu bất thường lập tức báo công an

Bà H. may mắn được các cán bộ công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ ngăn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo.

Ngày 4/11, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp cùng Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Bửu Hòa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an gọi điện uy hiếp nạn nhân chuyển 380 triệu đồng.

Theo đó từ ngày 30/10/2024 đến ngày 01/11/2024, có một số điện thoại lạ gọi cho bà H.T.H.H (ngụ TP. Biên Hòa) tự xưng là Công an Điều tra thông báo bà H liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, mua bán ma túy và tài trợ khủng bố. Dù phương thức lừa đảo trên đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng nhưng với tâm lý người già khi bị các đối tượng hù dọa dính dáng đến pháp luật khiến bà H. nhanh chóng “sập bẫy”.

Sau khi đã thao túng được tâm lý của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà H. đến Ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm, mua điện thoại thông minh đăng ký dịch vụ MobileBanking rồi sau đó chuyển khoản số tiền 380 triệu đồng vào tài khoản của mình và gửi cho đối tượng mã OTP giao dịch chuyển khoản của ngân hàng. Không chút nghi ngờ, bà H. răm rắp làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Tuy nhiên, rất may khi đến ngân hàng giao dịch, thấy vẻ mặt bất thường của bà H nên nhân viên ngân hàng nhanh chóng báo sự việc cho Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc.

Sau khi lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, bà H mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt và may mắn không bị lừa mất số tiền dành dụm cả đời.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm lừa đảo, người già trở thành con mồi béo bở do tâm lý yếu, dễ bị đe dọa lại cả tin. Gần đây, hiện tượng người lớn tuổi đến ngân hàng rút số tiền lớn để chuyển cho kẻ lừa đảo đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành.

Trước đó, khoảng 15h, ngày 28/10, ông Đ.Đ.B, trú tại Tổ 14, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái tỉnh Yên Bái đến Bưu cục Yên Bái Km5 làm thủ tục rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản để chuyển qua một tài khoản khác. Tuy nhiên, do nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ bưu điện đã gọi điện trình báo, trao đổi với Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để phối hợp xác minh, xử lý.

Qua quá trình làm việc, Ông B cho biết, trước đó ông được một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội thông báo với ông B rằng các giấy tờ cá nhân của ông đã bị một đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội, yêu cầu ông B rút hết số tiền trong tài khoản để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên khi ông B đang tiến hành thủ tục rút tiền thì được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phối hợp với cán bộ Bưu điện thành phố Yên Bái kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn vụ lừa đảo.

Theo quy định, cơ quan chức năng, các sở, ngành, lực lượng Công an khi mời cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc phải có giấy mời hoặc văn bản chính thức gửi đến nơi cư trú, không giải quyết, xử lý các vụ việc qua điện thoại. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân cảnh giác, tỉnh táo với người gọi tự xưng là lãnh đạo, cán bộ của cơ quan chức năng; tuyệt đối không làm theo các yêu cầu như cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện lệnh chuyển tiền. Khi nghi ngờ cuộc gọi mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo, người nghe nên ghi âm cuộc gọi, lưu số điện thoại và thông báo kịp thời đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.