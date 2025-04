Hàng trăm người bị lừa mất hàng tỉ đồng từ chiêu trò không ai ngờ

Ngày 12-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức chơi game tài, xỉu do Bùi Anh Trung (SN 1996; ngụ xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm thanh niên trong đường dây lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng ở TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức chơi game tài, xỉu.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là sử dụng tài khoản ngân hàng, phần mềm giả mạo game "Tài Xỉu" và phần mềm giả mạo ứng dụng của các ngân hàng như: MBank, Vietinbank và các tài khoản Facebook khác để cho các đối tượng trong nhóm sử dụng máy tính livestream qua mạng xã hội nhằm dụ dỗ những người xem đánh "tài xỉu" với hứa hẹn chắc chắn sẽ thắng 100% và sẽ chuyển lại cho họ số tiền gấp 10 lần số tiền họ đã chuyển.

Sau khi các bị hại tin tưởng, họ sẽ chuyển tiền từ 1 đến 5 triệu đồng để nhờ các đối tượng chuyển tiền đến tài khoản đánh bạc do chính các đối tượng quản lý và bị chiếm đoạt.

Tính đến khi bị bắt, các đối tượng này đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm này, gồm: Bùi Anh Trung; Phùng Văn Đạt (SN 1995) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1994, đều ngụ xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.