Các khu Phố Tàu tại Mỹ bắt đầu cảm nhận ‘cú sốc’ thuế quan

Một gói bánh gạo tại cửa hàng tạp hóa Sun Vin trên phố Mulberry ở khu Phố Tàu của thành phố New York vốn có giá 4,99 USD. Nhưng sau khi mức thuế của Tổng thống Donald Trump đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực, giá tăng lên 6,99 USD vào tuần trước.

Các khu phố Tàu trên khắp nước Mỹ đang cảm nhận được tác động của cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Giá nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như thuốc đông y, mì khô và đồ trang sức đã bắt đầu tăng.

Mức thuế quan 145% mà ông Trump áp lên Trung Quốc đang ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hộ kinh doanh ở Phố Tàu.

“Thuế quan có tác động rất lớn”, Jasmine Bai, quản lý của Sun Vin nói. “Trong tương lai, có thể ít khách hàng hơn và họ sẽ mua ít thực phẩm hơn”. Sun Vin chủ yếu bán các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm các loại khó tìm được trong các cửa hàng tạp hóa của Mỹ như mì đậu và bột hạt sen.

Theo Dịch vụ Doanh nghiệp Nhỏ của Thành phố New York, cư dân khu phố Tàu ở khu Hạ Manhattan chi 1,15 tỷ USD mỗi năm cho hàng hóa và dịch vụ bán lẻ, và khoảng 80% doanh nghiệp trong khu vực phục vụ trực tiếp cho cộng đồng người Hoa.

Cảm giác hỗn loạn

Eva Sam, chủ sở hữu của Popular Jewelry tại Thành phố New York, cho biết căng thẳng thuế quan tạo nên cảm giác hỗn loạn trong cộng đồng các doanh nghiệp ở Phố Tàu. Popular Jewelry là cửa hàng chuyên bán trang sức đá quý tinh xảo được các nghệ sĩ hiphop ưa chuộng.

“Những thay đổi đột ngột và thuế quan leo thang khiến chúng tôi gần như không thể ổn định giá cả hoặc báo giá cố định cho khách hàng”, Eva Sam nói.

Popular Jewelry nhập vàng 24 karat cũng như đá ngọc bích từ Trung Quốc. Cửa hàng đã phải tăng giá 10% đối với đồ trang sức nhập khẩu, Sam cho biết.

William Wong, con trai của Sam, nói: “Rất khó để đưa ra quyết định, vì bạn không biết liệu mức thuế quan này có được áp dụng lâu dài hay không hoặc liệu ông Trump có bãi bỏ thuế hay không”.

Theo tổ chức phi lợi nhuận địa Welcome to Chinatown, hầu hết các cửa hàng ở Phố Tàu tại Thành phố New York chỉ dự trữ đủ hàng cho 1-2 tháng.

Eliz Digital Inc, một tiệm ảnh ở Phố Tàu, thành phố New York, cũng cho biết giá vật tư như giấy và hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc dùng để tráng ảnh đã tăng lên.

Mặc dù cửa hàng đã lâu rồi không tăng giá, nhưng thuế quan có thể buộc họ phải tăng giá, chủ cửa hàng cho biết.

Phố Tàu lâu đời nhất tại Mỹ

Edward Siu, chủ tịch Hiệp hội thương gia Chinatown tại San Francisco, cho biết khu phố Tàu của San Francisco cũng đang gặp bất ổn. Các chủ doanh nghiệp kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc có thể sớm bắt đầu đàm phán.

“Nhiều người không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tại, họ rất lo lắng và thất vọng”, Siu, giám đốc một công ty lữ hành 40 năm tuổi tại khu phố này, cho biết.

Theo sở quy hoạch thành phố, khu Phố Tàu này trải dài trên 30 khu nhà và là cộng đồng người Mỹ gốc Hoa lâu đời nhất tại đây.

Selena Lee, chủ cửa hàng trang sức ngọc bích Linda Boutique trên phố Grant Avenue, cho biết giá nhập các lô hàng mới nhất đã tăng gấp 3 lần khi thuế quan có hiệu lực. Ngọc bích thô trong đồ trang sức tại cửa hàng là từ Myanmar, còn các sản phẩm hoàn thiện được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mei Zhu, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên phố Stockton, cũng lo ngại về tình trạng thiếu hàng vì khách hàng đang tăng cường tích trữ sản phẩm phòng trường hợp giá tăng cao.

“Không còn gì để bán nữa”, Zhu nói và chỉ vào một hộp các tông rỗng có dán nhãn “muối”. Bà nói nhiều khách hàng đã mua tới mười lon cùng một lúc, mặc dù cửa hàng của bà không nhập khẩu muối từ Trung Quốc.

Edward Siu, chủ tịch Hiệp hội thương gia Chinatown tại San Francisco, nói: “Hiện tại, chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm. Tôi không muốn chiến tranh thương mại trở thành một cuộc chiến”.

Theo Reuters