Hoạt động M&A liêu xiêu vì thuế quan của Mỹ

M&A chật vật tiến triển

Theo dữ liệu do Dealogic biên soạn cho Reuters, hoạt động giao dịch toàn cầu tăng 12,6% trong quý đầu tiên lên 984,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, từ đầu tháng 4 bắt đầu giảm mạnh. Khối lượng M&A trong nửa đầu tháng 4 đã giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 98 tỷ USD, mức khởi đầu tệ nhất cho quý thứ hai kể từ năm 2020.

"Chúng ta đang sống trong thời kỳ hỗn loạn," Hans De Cuyper, Tổng giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm đa quốc gia Ageas nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết nhóm của ông đã đưa ra một số kịch bản kinh tế khác nhau trước khi quyết định mua công ty bảo hiểm nhà ở esure từ Bain Capital với giá 1,3 tỷ bảng Anh (1,7 tỷ USD) vừa được công bố vào tuần trước.

Các bên giao dịch cho biết một số công ty đang sửa đổi các điều khoản với bên cho vay hoặc đưa ra các cấu trúc tài chính sáng tạo để thu hẹp khoảng cách định giá đã giảm mạnh trong những tuần gần đây.

"Mọi người đang xem xét lại các giao dịch, có thể cắt giảm một chút. Chúng tôi đã thấy điều này vào năm 2008 - 2009 khi các giao dịch có quyền giá trị dự phòng và thu nhập vì định giá bị giảm. Điều đó có thể quay trở lại", Alex Hecker, phó chủ tịch M&A toàn cầu tại Deutsche Bank cho biết.

Thương vụ điển hình

Thực tế cho thấy, sau khi mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thị trường toàn cầu chao đảo, công ty cổ phần tư nhân Silver Lake Partners tại Thung lũng Silicon và nhà sản xuất chip Intel đã bổ sung một số điều khoản mới vào thỏa thuận mà họ đã mất nhiều tháng để đàm phán.

Nhà sản xuất vật liệu xây dựng Saint-Gobain quyết định hoãn thương vụ bán bộ phận sản xuất kính ô tô với trị giá khoảng 2,5 tỉ euro. Công ty quản lý tài sản KKR của Mỹ rút khỏi một nhóm nhà đầu tư đang thảo luận kế hoạch thâu tóm Gerresheimer, công ty sản xuất bao bì dược phẩm và mỹ phẩm của Đức có giá trị thị trường khoảng 2 tỉ euro. Công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân 3i Group (Anh) cũng tạm dừng thương vụ bán lại MPN, nhà cung cấp thức ăn cho thú cưng, có giá trị khoảng hơn 600 triệu USD.

Trong bối cảnh thị trường suy thoái và cuộc chiến thuế quan khó lường, các chủ ngân hàng và nhà đầu tư đang tìm giải pháp để thực hiện một số thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD. Từ vụ Silver Lake mua lại Altera đến vụ Prada mua lại Versace - các nhà đầu tư đang thêm các điều khoản bảo vệ họ nếu thị trường không phục hồi.

Các thỏa thuận M&A khác được thực hiện trong bối cảnh thị trường hỗn loạn đã mất rất nhiều thời gian, như Prada. Thỏa thuận trị giá 1,38 tỷ USD vào ngày 10/để mua lại đối thủ Versace từ Capri Holdings. Hai nhà mốt Milan bắt đầu đàm phán vào tháng 11/2024 sau khi các nhà quản lý Mỹ chặn việc sáp nhập của Capri với nhà bán lẻ Tapestry của Mỹ - công ty sở hữu các thương hiệu Kate Spade và Coach.

IPO ‘khựng’ lại vì thuế quan



Công ty công nghệ tài chính Klarna Bank (Thụy Điển) và nền tảng giao dịch tài chính eToro (Israel) đều đã dừng kế hoạch IPO tại Mỹ. Ngoài ra, ngân hàng số Chime, nền tảng bán vé trực tuyến StubHub, công ty công nghệ quảng cáo MNTN, hãng bảo hiểm Ategrity Specialty, công ty thiết bị y tế Medline Industries cũng hành động tương tự.

Các ngân hàng của Mỹ như JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Bank of America đang cân nhắc hạ dự báo doanh thu ở mảng tư vấn M&A và IPO, và có thể cắt giảm việc làm ở mạng này trong nửa cuối năm nếu môi trường kinh doanh không cải thiện.

Klarna Bank đã chuẩn bị thủ tục IPO để huy động 1 tỉ USD Mỹ dựa trên mức định giá 15 tỉ USD. Trong khi đó, Medline Industries dự kiến huy động 5 tỉ USD dựa trên mức định giá 50 tỉ USD.

Theo các nhà phân tích, các quyết định trên đưa ra trong bối cảnh các điều kiện thị trường trở nên xấu đi rõ rệt, với thị trường chứng khoán Mỹ trải qua các phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ đại dịch Covid-19 do mối lo ngại thuế quan. Xu hướng này có thể kìm hãm khả năng huy động vốn và đầu tư của các công ty, làm chậm lại thêm tốc độ tăng trưởng kinh tế.