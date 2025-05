Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây sốt vì mặt mộc không tì vết, hé lộ 1 bí quyết vào buổi sáng giúp da căng bóng, thần thái rạng ngời

Mới đây, trong một vlog ngắn đăng tải trên mạng xã hội cá nhân, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - con gái lớn của MC Quyền Linh khiến dân mạng khen ngợi không ngớt vì mặt mộc quá đẹp.

Không filter, không son phấn, nhưng làn da mịn màng, ngũ quan hài hòa của cô nàng đã nhanh chóng "gây sốt", nhận về rất nhiều lượt like, bình luận.

Trong đoạn video, Lọ Lem thức dậy lúc 5h30 sáng, cô nàng bắt đầu các bước vệ sinh cá nhân chăm sóc da. Sau đó, cô nàng thay đồ tập và bắt đầu chạy bộ.

Dù đang là dịp nghỉ lễ nhưng Lọ Lem vẫn duy trì thói quen vận động đều đặn mỗi ngày. Đây chính là bí quyết quan trọng giúp nàng tiểu thư nhà MC Quyền Linh giữ gìn vóc dáng, làn da đẹp và tinh thần tràn đầy năng lượng.

Chạy bộ buổi sáng: Bí quyết "đẹp từ gốc", da sáng, dáng xinh

Không chỉ giúp giữ vóc dáng cân đối, chạy bộ buổi sáng còn là một liệu pháp toàn diện cho cả làn da, tim mạch, tinh thần và vóc dáng. Những lợi ích này đều đã được nghiên cứu khoa học xác nhận:

1. Tốt cho tim mạch, ngăn ngừa bệnh mãn tính

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), chạy bộ giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, đột quỵ, bệnh mạch vành.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Cardiology (2014) cho thấy chỉ cần chạy bộ 5-10 phút mỗi ngày với tốc độ chậm cũng giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch đến 45%.

2. Giữ dáng, giảm mỡ, cải thiện tỷ lệ cơ thể

Chạy bộ giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả, đồng thời tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ tiêu mỡ nội tạng. Trung bình, một người nặng 60kg có thể đốt khoảng 300–400 calo sau 30 phút chạy bộ. Đây là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giảm cân, giữ dáng và làm săn chắc cơ thể.

3. Tăng tuần hoàn máu, da sáng hồng rạng rỡ

Chạy bộ thúc đẩy lưu thông máu và vận chuyển oxy đến các tế bào, bao gồm cả tế bào da, giúp da sáng khỏe và đều màu hơn. Theo nghiên cứu từ Journal of Applied Physiology, tập thể dục còn làm tăng lưu lượng máu mao mạch dưới da, hỗ trợ phục hồi làn da tổn thương và thúc đẩy sản sinh collagen.

4. Cải thiện giấc ngủ

Tập thể dục buổi sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Ngủ ngon giúp cơ thể tái tạo tế bào, đặc biệt là tế bào da, tốt hơn, theo nghiên cứu của Sleep Medicine Reviews (2012). Da sáng mịn, mắt long lanh, đầu óc tỉnh táo – tất cả bắt đầu từ một giấc ngủ chất lượng.

5. Giảm stress, ổn định nội tiết

Chạy bộ giúp tăng endorphin (hormone hạnh phúc), giảm cortisol (hormone căng thẳng). Một nghiên cứu cho thấy việc kiểm soát cortisol giúp điều hòa nội tiết tố, giảm nguy cơ nổi mụn, sạm nám do stress kéo dài – vấn đề phổ biến ở người trẻ hiện nay.

Lưu ý quan trọng trước và sau khi chạy bộ để đạt hiệu quả tối ưu

Trước khi bắt đầu, bạn nên dành 5-10 phút khởi động nhẹ nhàng với các bài tập làm nóng cơ thể như xoay khớp, nâng gối, đi bộ nhanh. Điều này giúp kích hoạt cơ bắp, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ chấn thương khi vận động mạnh.

Sau khi hoàn thành buổi chạy, đừng vội ngồi nghỉ hay dừng đột ngột. Hãy thực hiện các bài giãn cơ tĩnh (stretching) để làm dịu cơ, thúc đẩy lưu thông máu và giảm tích tụ axit lactic - nguyên nhân gây mỏi và đau cơ sau tập.

Tư thế chạy và nhịp thở cũng rất quan trọng. Hãy giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, tay đánh nhẹ nhàng theo thân người. Trong suốt quá trình chạy, duy trì nhịp thở đều đặn (hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng) sẽ giúp tối ưu lượng oxy, duy trì sức bền và tránh cảm giác hụt hơi.