ĐHCĐ Vinapharm: Đẩy nhanh tiến độ tăng tỷ lệ sở hữu tại Sanofi Việt Nam, lợi nhuận kế hoạch 2025 tăng 11%

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm, mã DVN) đã diễn ra sáng 21/4 với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 2 con số trên nền cao của năm 2024.

Theo thông tin bà Hàn Thị Khánh Vinh, TV HĐQT, Tổng giám đốc DVN chia sẻ tại Đại hội, lĩnh vực phân phối dược phẩm năm 2024 tăng trưởng chậm so với năm trước, trong đó, mức tăng trưởng của thuốc biệt dược gốc được ghi nhận là cao nhất.

Mặt khác, thị phần ETC phân khúc thuốc chất lượng cao nhóm 1 và nhóm 2 có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm sản xuất trong nước và các sản phẩm nhập khẩu.

Trong bối cảnh chuyển dịch nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng, cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ y tế, với chiến lược phát triển bền vững, Vinapharm đã từng bước chuyển mình và đạt được những kết quả tích cực.

Doanh thu theo báo cáo tài chính tổng hợp đạt 315 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2023 và đạt 108% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và đạt 110% so với kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2024, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 5.812 tỷ đồng, giảm 1% so với thực hiện năm 2023 và đạt 98% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 509 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và đạt 107% kế hoạch năm.

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DVN trình bày Báo cáo KQKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Về quản trị doanh nghiệp, DVN đã thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc, có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và 01/05 thành viên HĐQT là thành viên độc lập đồng thời là Chủ tịch UBKT.

Song song đó, Ban lãnh đạo DVN chú trọng việc đổi mới công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, nâng cao, phát triển năng lực, phát triển đội ngũ nhân sự kế cận cũng như quan tâm đến việc xây dựng, áp dụng các chính sách lương, thưởng và đãi ngộ cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kết quả đóng góp của cán bộ nhân viên để tạo động lực, giữ chân và thu hút các nhân sự có năng lực, chuyên môn cao.

Theo báo cáo của IQVIA, thị trường dược phẩm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2015 – 2024 là 10,5%; dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2026.

Tuy vậy, cạnh tranh trên thị trường đang vô cùng quyết liệt. Cả nước hiện có hơn 238 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, 17 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, chủ yếu tập trung vào sản xuất thuốc generic, 5.144 cơ sở bán buôn và 66.727 cơ sở bán lẻ thuốc.

Việc tìm kiếm và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới là yêu cầu cũng là kỳ vọng lớn của các cổ đông DVN.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm hàng đầu là tiến độ nâng tỷ lệ sở hữu của DVN từ 15% lên 30% tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam (SVN), đơn vị có đóng góp lợi nhuận rất lớn cho DVN.

Theo trao đổi của bà Hàn Thị Khánh Vinh, DVN đã và đang nỗ lực phối hợp với đối tác để hoàn thành việc nâng tỷ lệ sở hữu tại SVN lên 30% trong quý 2/2025, qua đó SVN sẽ trở thành công ty liên kết của DVN.

Bên cạnh đó, DVN chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, mở rộng mối quan hệ với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn dược phẩm và dược sinh học đến từ châu Âu, Mỹ và một số quốc gia trong khu vực, nhằm hướng tới mục tiêu tìm kiếm cơ hội nhận chuyển giao công nghệ, triển khai xây dựng nhà máy dược/dược sinh học tại Việt Nam và phân phối các sản phẩm chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Trong năm 2024, DVN và Tập đoàn Dược phẩm Celltrion Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dược sinh học.

“Tổng công ty đang tiếp tục trao đổi, đàm phán với Celltrion để sớm cụ thể hóa các nội dung của Biên bản ghi nhớ đã ký kết bao gồm việc thúc đẩy tiến trình ký hợp đồng phân phối độc quyền các sản phẩm của Celltrion tại thị trường Việt Nam”, bà Vinh cho biết.

Với tỷ lệ nhất trí và đồng thuận cao, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng công ty là 10%/Vốn điều lệ.

Tổng doanh thu năm 2025 dự kiến là 327 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2024; Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 273 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với thực hiện năm 2024.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất đặt mục tiêu Tổng doanh thu 5.970 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 465 tỷ đồng.

Bên cạnh hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Sanofi Việt Nam, DVN sẽ tiếp tục duy trì hoặc tăng tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp có các chỉ số hoạt động ổn định, hiệu quả, tỷ lệ chi trả cổ tức cao và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Hội đồng quản trị chúc mừng ông Nguyễn Tiến Dũng - thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội

Thực tế thời gian qua cho thấy, sự phát triển của DVN, các doanh nghiệp thành viên nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung luôn gắn liền với sự đồng hành, hỗ trợ từ Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược Việt Nam.

Trao đổi tại đại hội, ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Dược Việt Nam cho biết, Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật một cách minh bạch, trước mắt là cắt giảm 30% chi phí, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dược.

DSCKII. Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội



Ông đánh giá cao DVN và các đơn vị thành viên đã góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc với giá cả hợp lý phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, DVN đã có đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng các quy định mới của Luật Dược (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2024, cũng như cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành dược trong kế hoạch hoạt động năm 2025.