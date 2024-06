Bắt 2 cán bộ liên quan đến giám đốc doanh nghiệp có biệt danh 'La điên'

Sáng 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ cấp xã, huyện (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La (SN 1957, trú tại khu Vincom , phường Đề Thám, TP Thái Bình).

Cơ quan công an khởi tố bị can với ông Nguyễn Sơn La.

Các bị can gồm, Trần Văn Thành (SN 1983, trú thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) làm việc tại Phòng TNMT huyện Kiến Xương và Phạm Thiên Tư (SN 1961, trú xã Nam Bình, huyện Kiến Xương) từng là công chức địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương.

Trước đó, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Sơn La để điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định của Điều 356 trong Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Được biết biệt danh “La điên" ở Thái Bình với tư cách là chủ của một doanh nghiệp vận tải xe khách, sở hữu thương hiệu nhà xe Mạnh La, hoạt động chủ yếu là các tuyến xe từ Thái Bình đi các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra khám xét tại nhà ông Nguyễn Sơn La. Ảnh: Trung Du.

Năm 2005, Nguyễn Sơn La thành lập Công ty TNHH Mạnh La, chuyên kinh doanh vận tải hành khách đường bộ. Từ lĩnh vực này, nhờ có vốn và mối quan hệ xã hội rộng lớn, Nguyễn Sơn La đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác, trở thành một thương hiệu nổi tiếng ở Thái Bình, bao gồm cả bất động sản, đất đai và cho thuê nhà xưởng.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông La là kết quả bước đầu của chuyên án điều tra những sai phạm xảy ra tại xã Minh Quang, huyện Kiến Xương , tỉnh Thái Bình do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác lập. Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương thu hồi tài sản.