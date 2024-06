Doanh nhân La "điên" là ai, vì sao bị Công an Thái Bình khám nhà, bắt giam?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ngày 12/6/2024 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La (sinh năm 1957) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố, bắt tạm giam doanh nhân này là để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Ảnh: Truyền hình Thái Bình

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ khoảng 21h30 tối 12/6, tại phía cửa sau căn hộ liền kề 5 tầng PG 3-01 của ông La thuộc dự án Shophouse Thái Bình nằm trên đường Lê Lợi (phường Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhiều cán bộ công an mặc cảnh phục và thường phục tổ chức khám xét, làm việc.

Nguyễn Sơn La có biệt danh là La "điên", là doanh nhân từ lâu nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình về độ giàu có, trong quá khứ từng phải chịu án phạt tù vì hành vi trộm cắp tài sản.

Công an khám nhà ông Nguyễn Sơn La. Ảnh: Báo Giao thông

Vào năm 2005, ông La thành lập Công ty TNHH Mạnh La và đảm nhiệm vị trí giám đốc, công ty này đăng ký hoạt động với 53 ngành nghề gồm: xây dựng nhà để ở; xây dựng nhà không để ở; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp thoát nước, công trình viễn thông, công trình khai khoáng; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; kinh doanh bất động sản…

Công ty này cũng bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; đại lý, môi giới, đấu giá (đại lý kinh doanh xăng dầu); bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; sản xuất sợi; sản xuất vải dệt thoi; hoàn thiện sản phẩm dệt; sản xuất hàng dệt sẵn trừ trang phục; sản xuất thảm, chăn, đệm; may trang phục trừ trang phục từ da lông thú; khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; thu gom rác thải không độc hại; thu gom rác thải độc hại; xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại.

Tại Thái Bình, La "điên" nổi tiếng nhất với nhãn hiệu nhà xe Mạnh La, hoạt động trên các tuyến đi từ Thái Bình tới nhiều địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM. Thu được nhiều lợi nhuận với lĩnh vực vận tải, công ty của ông La mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác.

Công an khám nhà ông Nguyễn Sơn La. Ảnh: Truyền hình Thái Bình

Báo Tuổi Trẻ cho biết, quá trình khởi tố và bắt giam ông La là bước tiến mới của chuyên án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra, nhằm làm rõ vụ việc được cho là có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đơn vị, xảy ra tại xã Minh Quang và một số cơ quan chuyên môn của huyện Kiến Xương. "La Điên" bị cho là đồng phạm trong vụ án này.

Hiện tại, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo điều tra nhằm mở rộng vụ án.

Tổng hợp