Bắt “siêu trộm” Nguyễn Tấn Phước

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhận thấy, từ giữa tháng 9/2024 đến nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp dưới hình thức đột nhập vào nhà người dân để lấy tài sản như điện thoại di động, trang sức, tiền, các loại tài sản nhỏ gọn…

Thời gian xảy ra thường vào đêm khuya khi mọi người đã ngủ say. Nếu để tình trạng trên tiếp tục diễn ra, kéo dài sẽ làm cho người dân bất an, lo lắng, vì vậy, lãnh đạo Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tiến hành đánh giá phương thức thủ đoạn của đối tượng, trinh sát nhận thấy đây là đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, chủ yếu vào đêm khuya, có sự nghiên cứu trước khi thực hiện hành vi trộm cắp. Do đó các trinh sát nhận định đối tượng này phải là đối tượng hoạt động tại địa bàn quận, đã có tiền án, tiền sự.

Phối hợp với Công an các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam và Hòa Minh (quận Liên Chiểu), Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy rà soát lên danh sách đối tượng nghi vấn hoạt động trên địa bàn. Qua đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Tấn Phước (32 tuổi), trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Phước là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, thời gian gần đây thường xuất hiện tại địa bàn quận Liên Chiểu. Vì vậy, để tập trung lực lượng, phương tiện điều tra làm rõ hành vi của Phước, ngày 19/10/2024, Công an quận Liên Chiểu quyết định thành lập chuyên án mang bí số 125T để đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chuyên án, đến ngày 25/10, sau thu thập đầy đủ tài liêu, chứng cứ có liên quan, Ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phước khi đối tượng có mặt tại địa bàn quận Liên Chiểu. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ một số tài sản có giá trị do trộm cắp mà có trên người của Phước.

“Siêu trộm” Nguyễn Tấn Phước và tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phước khai nhận, từ giữa tháng 9 năm 2024 đến nay, đối tượng đã thực hiện hơn 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Cẩm Lệ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.

Được biết, sau khi mãn hạn tù về địa phương từ tháng 8/2023, do không có công ăn việc làm và lười lao động nên Phước nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập các nhà cao tầng của người dân trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Tất cả các vụ đã gây ra, Phước đều nghiên cứu kỹ mới thực hiện, sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, đến khoảng 0 giờ, Phước đi bộ, đón grap đến địa điểm đã định sẵn và đột nhập để trộm cắp tài sản. Trong một đêm, Phước có thể đột nhập vào nhiều nhà dân trong cùng một khu vực để trộm cắp. Có được tài sản, Phước tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu điều tra mở rộng.