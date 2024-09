Bắt 2 người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lim Jian Wing (SN 1997, quốc tịch Malaysia) và Wang RuiJie (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 24/7/2024, nhận được thông tin của cửa hàng điện thoại tại TP Hội An về việc phát hiện hai người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi mua điện thoại tại cửa hàng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hội An kiểm tra, xác minh và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Hai người đàn ông nước ngoài bị bắt vì hành vi chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: C.A)

Bước đầu xác định, hai người này là Lim Jian Wing và Wang RuiJie. Cả hai có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt thẻ tín dụng của anh P.Đ.T. (trú tỉnh Quảng Ninh).

Hai đối tượng đã dùng thẻ tín dụng chiếm đoạt của anh T. mua 2 điện thoại Iphone 15 Pro Max (trị giá gần 70 triệu đồng) với mục đích sẽ mang đi bán lại để lấy tiền mặt. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện trót lọt hành vi, cả hai đã bị phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam; SĐT: 0235.3852594) gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914196787) để giải quyết theo quy định.