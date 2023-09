Bắt 7 nhân viên Nhà máy ôtô VinFast

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can làm việc tại các bộ phận thuộc Nhà máy sản xuất ôtô VinFast về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Bảy bị can, gồm: Lê Minh Công, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Văn Tân, Đỗ Văn Thuận, Bùi Văn Hùng, Trịnh Phú Giang và Đỗ Ngọc Hân. Những người này là nhân viên, quản lý kho nguyên vật liệu, thuộc khối logistic và Ban quản lý nhà máy sản xuất ôtô VinFast.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, bị can Lê Minh Công là kẻ cầm đầu nhóm nhân viên cấp dưới, câu kết với một số bộ phận khác nhằm chiếm đoạt hàng hóa là phế liệu bán ra ngoài để hưởng lợi bất chính.

Các bị can nêu trên đã lợi dụng vị trí công việc được giao, thuê xe bên ngoài vào kho bốc hàng ra ngoài tiêu thụ mà không đưa về nhà máy tiêu hủy, từ đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Phế liệu hỗn hợp nhôm, sắt là tang vật trong vụ án.

Trước đó, sáng 18/2, một nhân viên Nhà máy sản xuất ô tô VinFast (trụ sở huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) gọi điện đến đường dây nóng của lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng báo tin về hiện tượng có đường dây “trộm tài sản” nhôm, sắt nhằm đưa ra khỏi nhà máy tiêu thụ trái phép.

Ngay sau đó, tổ công tác HP22 – Công an TP Hải Phòng đã dừng xe ô tô tải chở phế liệu trên tại khu vực ngoài Nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Kiểm tra nhanh tại chỗ, cảnh sát đã phát hiện ô tô này chở hàng chục tấn phế liệu hỗn hợp nhôm, sắt đã cắt nhỏ.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ công tác HP22 đã thông báo, bàn giao người và phương tiện chở hàng cho Công an huyện Cát Hải thụ lý. Vụ án đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.