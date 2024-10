Bắt bà trùm Trương Thị Quyên

Công an tỉnh Nghệ An ngày 28/10 cho biết, Công an huyện Yên Thành vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Trương Thị Quyên (sinh năm 1986, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) cầm đầu.

Theo điều tra, đây là đối tượng mua ma túy từ các địa bàn phía Bắc về bán lẻ trên địa bàn huyện Yên Thành và một số địa bàn trong, ngoài tỉnh. Trước tình hình đó, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều mũi công tác, phối hợp cùng Công an huyện Quỳ Hợp triển khai các biện pháp đấu tranh, bắt giữ.

Tang vật ma túy bị công an thu giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Trong quá trình bắt giữ, tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng Trương Thị Quyên thường xuyên thay đổi di biến động, có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm giữ sạch địa bàn, chiều 27/10, tổ công tác Công an huyện Yên Thành phối hợp cùng các đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Công an đã thu giữ 5.300 viên ma túy tổng hợp, 1,5gam ma túy đá, 03gam heroin, 01 xe ô tô, 01 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương Thị Quyên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng.