Bắt Bùi Ngọc Hiểu sinh năm 1990

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/11 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 4/11 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Bùi Ngọc Hiểu (sinh năm 1990, trú tại thôn Đông Quynh, xã Ngọc Lâm) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào ngày 29/9/2025, trong quá trình tuần tra tại địa bàn xã A Sào, Tổ công tác Công an xã đã phát hiện và kiểm tra hành chính Hiểu. Tổ công tác đã thu giữ 02 gói chất bột màu trắng được Hiểu khai nhận là Heroin cất giấu để sử dụng. Kết quả giám định xác định trọng lượng là 0,1349 gam ma túy loại Heroin.

Bùi Ngọc Hiểu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng cũng xác định trong nước tiểu của Hiểu có chứa chất ma túy. Quá trình xác minh cho thấy Hiểu đang nằm trong diện quản lý người nghiện tại địa phương.

Được biết, từ 01/7/2025 đến nay, Công an xã A Sào đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố 04 vụ với 04 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.